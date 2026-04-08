Näyttelijä Meryl Streep aiheutti 76-vuotiaana sensaation Tokiossa vintage-hamepuvussaan.

Meryl Streep vahvisti jälleen asemansa tyyli-ikonina ollessaan Tokiossa mainostamassa elokuvaa "Paholainen pukeutuu Pradaan 2". Amerikkalainen näyttelijä aiheutti sensaation retrohenkisessä hamepuvussaan, joka symboloi tämän ikonisen vaatteen merkittävää paluuta.

Merkittävä esiintyminen elokuvan maailmankiertueella

Meryl Streep vieraili Tokiossa osana elokuvan "Paholainen pukeutuu Pradaan 2" mainoskiertuetta, jonka odotetaan saapuvan elokuvateattereihin toukokuussa 2026. Tämä vuonna 2006 julkaistun kulttielokuvan jatko-osa merkitsee näyttelijättären paluuta Miranda Priestlyn roolissa, hahmossa, josta on tullut viittaus muotimaailmassa.

Meryl Streepin seurassa oli useita näyttelijöitä, mukaan lukien yhdysvaltalainen näyttelijä Anne Hathaway, joka oli myös paikalla esittelemässä tätä fanien innolla odottamaa uutta lukua. Tässä julkisessa esiintymisessä Japanin pääkaupungissa Meryl Streep herätti valokuvaajien huomion elegantilla siluetillaan, joka oli saanut inspiraationsa klassisesta haute couturesta.

Chanelin hamepuku, joka on saanut inspiraationsa couture-perinnöstä

Tässä tilaisuudessa Meryl Streep pukeutui Matthieu Blazyn suunnittelemaan Chanelin hamepukuun Métiers d'Art 2026 -mallistosta. Asulle ominaisia olivat strukturoitu leikkaus ja graafiset yksityiskohdat, jotka yhdistivät modernia tyyliä ja vintage-vivahteita.

Kirkkaanpunainen asukokonaisuus, joka koostui takista ja midimekosta, oli koristeltu kontrastivärisellä graafisella printillä ja koristeellisella mustalla hapsulla. Asua täydensivät kaksiväriset avokkaat, strukturoitu laukku ja ylisuuret aurinkolasit – Miranda Priestlyn elokuvan hahmon tunnusomainen estetiikka. Tämä asu on osa elokuvan universumista inspiroitunutta asukokonaisuutta, joka on suunniteltu heijastelemaan sarjan muotiperintöä.

Hamepuku vahvistaa paluunsa vuoden 2026 trendeihin.

Pitkään 1980- ja 1990-lukujen niin sanottuihin ammattimaisiin siluetteihin yhdistetty hamepuku on herättänyt uudelleen kiinnostusta catwalkeilla ja kaduilla jo useiden kausien ajan. Useat muotitalot ovat viime aikoina palanneet tämän ikonisen vaatekappaleen pariin modernisoiduilla leikkauksilla ja nykyaikaisilla kankailla.

Meryl Streepin esiintyminen Tokiossa havainnollistaa tätä tyylillistä kehitystä yhdistäen klassisia viittauksia nykyaikaisiin tulkintoihin. Hameen paluu on osa laajempaa "power dressing" -trendiä, joka korostaa itsensä vahvistamiseen liittyvää strukturoitua vaatetusta.

Näyttelijä, jolla on erottamattomuus sidoksissa muotimaailmaan

Ensimmäisen elokuvan julkaisun jälkeen vuonna 2006 Miranda Priestlyn hahmosta on tullut merkittävä hahmo muotiin liittyvässä populaarikulttuurissa. Toinen osa yhdistää useita alkuperäisen näyttelijäkaartin jäseniä, mukaan lukien brittiläis-amerikkalaisen näyttelijän Emily Bluntin ja amerikkalaisen näyttelijän Stanley Tuccin, ja esittelee uusia näyttelijöitä.

Elokuvan on ohjannut David Frankel ja käsikirjoittanut Aline Brosh McKenna. Kansainvälisellä promokiertueella painotetaan erityisesti näyttelijöiden tyylivalintoja, laajennetaan elokuvan visuaalista identiteettiä ja sen vaikutusta muotiteollisuuteen.

Julkisten esiintymistensä kautta Meryl Streep osoittaa edelleen, kuinka muoti voi seurata eri näyttelijäsukupolvien elämää. Hänen valintansa hamepuvusta, joka on saanut inspiraationsa couture-arkistoista, osoittaa tiettyjen vaatteiden kyvyn ylittää vuosikymmenten rajat säilyttäen samalla nykyaikaisen merkityksensä. Tämä esiintyminen Tokiossa vahvistaa myös promootiomatkojen merkityksen suunnittelijoiden näyteikkunana ja julkisuuden henkilöiden tyylillisen ilmaisun tiloina.