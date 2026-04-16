"Hän on pelottava": Farrah Abrahamin tytär herättää keskustelua goottityylillään

Sophia Abraham, amerikkalaisen tosi-tv:n johtohahmon Farrah Abrahamin tytär, julkaisi kuvia vuoden 2026 tanssiaisistaan Instagramissa. Reaktiot tulvivat nopeasti, sekä positiivisia että negatiivisia.

Dolce & Gabbanan goottilainen look

Sophia Abraham valitsi kokonaan mustan asun, jolla oli selkeä goottilainen estetiikka: pitsiä ja nahkaa sisältävä mekko, paksu rajauskynä ja lähes aavemainen valkoinen meikkivoide – luoden silmiinpistävän kontrastin äitinsä asulle, vartalonmyötäiselle valkoiselle, kristalleilla koristellulle mekolle, jossa oli syvä pääntie. Asuun kuuluivat myös verkkosukkahousut ja leopardikuvioiset platform-kengät. Sophialla oli myös täydellinen goottilainen meikki ja kukkakimppu, joka oli sidottu suurella mustalla rusetilla.

Hänen äitinsä, Farrah Abraham, järjesti kaiken: mekko-ostokset, kauneuspäivät, manikyyrit, kengät, limusiinin ja jopa kahden makuuhuoneen luksushotellisviitin yökyläilyä varten vanhojentanssien jälkeen. Farrah tiivisti kokemuksen Instagramissa: "Matka vanhempana Sophian vuoden 2026 vanhojentanssiaisiin oli hauska! Odottamatonta, koska hän on kotikoulussa, ja aika erilaista kuin omat vanhojentanssiani."

Sophia puolestaan ilmaisi kiitollisuutensa leikkisästi. Hän kirjoitti Instagramissa: "Olen niin kiitollinen äidilleni, että hän teki näistä tanssiaisista upean kokemuksen. Kotikoululaisena odotin hieman enemmän kuin vain ihmisten katselua ja valinnaista tanssilattiaa."

Keskustelu, joka ulottuu paljon asun ulkopuolelle

MTV-sarjan fanit, jotka katsoivat Sophia Abrahamin kasvavan äitinsä Farrah Abrahamin rinnalla sarjoissa "16 & Pregnant" ja sitten "Teen Mom", ilmaisivat hyvin ristiriitaisia reaktioita tähän asuun. Eräs käyttäjä kirjoitti innokkaasti: "Aivan upea!!! Kunpa olisin pukeutunut näin vanhojentanssiaisiini!"

Jotkut kommentit olivat kuitenkin paljon vähemmän anteeksiantavia. Sophia Abrahamin goottilainen tyyli herätti huomattavaa kritiikkiä Instagramissa. Tällainen reaktio ei ole ennennäkemätön perheelle: Farrah Abraham oli jo kohdannut kritiikkiä, kun hän antoi tyttärensä lävistää väliseinänsä 13-vuotiaana. Hän vastasi tuolloin: "Mieluummin pidän ammattilaisen tekemänä hygieenisissä olosuhteissa kuin tyttäreni tekevän sen salaa ja ottavan riskin tulehduksesta."

Kiistojen lisäksi tämä herättää laajemman kysymyksen: naisten vartaloista ja vaatevalinnoista ei pitäisi keskustella, jokainen nainen on vapaa pukeutumaan ja ilmaisemaan itseään haluamallaan tavalla.

Viime kädessä, toisinaan rajujen reaktioiden lisäksi, tämä esiintyminen toimii karuna muistutuksena siitä, kuinka tarkasti nuorten naisten esteettisiä valintoja edelleen tarkastellaan, kommentoidaan ja arvioidaan. Omaksumalla täysin goottilaisen tyylinsä Sophia Abraham harjoittaa henkilökohtaista ilmaisuaan, joka, halusi sitä tai ei, heijastaa sukupolvea, joka on vapaampi tiettyjen sääntöjen noudattamisessa.