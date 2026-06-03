49-vuotias Kerry Washington loistaa upeassa kultaisessa asussa.

New Yorkissa pidetyissä vuoden 2026 Gotham TV Awards -gaalassa yhdysvaltalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Kerry Washington valaisi punaisen maton upeassa kultaisessa mekossa. Hänen ulkonäkönsä oli sitäkin silmiinpistävämpi, koska hän oli illan kunniavieras.

Upea kultainen ulkonäkö

Cipriani Wall Streetillä pidettyyn seremoniaan Kerry Washington valitsi pitkän, kultaisen mekon, jossa oli metallinen ja sulava efekti, joka heijasti valoa jokaisella liikkeellä. Mekossa oli syvään uurrettu pääntie ja kierretty laskostus kaula-aukossa, mikä toi kokonaisuuteen veistoksellisen silauksen. Näyttelijätär täydensi asunsa kultaisilla korvakoruilla ja valitsi tuuheat kiharat yhdistettynä säteilevään meikkiin. Yksivärinen ilme, joka on sekä hillitty että säteilevä.

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Kunnianosoitukselle omistettu ilta

Tyylin lisäksi tämä esiintyminen sattui samaan aikaan arvostetun palkinnon kanssa. Kerry Washingtonille myönnettiin Spotlight-kunnianosoitus, palkinto, joka tunnustetaan hänen koko urallaan näyttelijänä ja tuottajana. Amerikkalainen ohjaaja Lesli Linka Glatter piti kunnianosoituksen ylistäen "hänen harvinaista kykyään vaatia hiljaisuutta ja ilmentää erittäin monimutkaisia hahmoja". Tämä antoi Kerry Washingtonille mahdollisuuden pohtia alkuaan ja sitä, kuinka tärkeää on jakaa valokeila muiden lahjakkaiden yksilöiden kanssa.

Televisiokuvake

Alun perin Bronxista New Yorkista kotoisin oleva Kerry Washington on vakiinnuttanut asemansa yhtenä television johtavista hahmoista. Hän nousi kuuluisuuteen roolillaan Olivia Popena sarjassa "Scandal", ja vuonna 2012 hänestä tuli ensimmäinen musta nainen, joka oli pääesiintyjänä draamasarjassa suurella amerikkalaisella televisiokanavalla sitten vuoden 1974. Hän on myös tuottaja Simpson Street -yhtiönsä kautta ja näytteli hiljattain pääroolia sarjassa "Imperfect Women" ja jatkaa uraansa, jota on ylistetty lukuisilla palkinnoilla.

Upealla kultaisella mekollaan ja uraansa sopivalla kunnianosoituksellaan Kerry Washington teki lähtemättömän vaikutuksen vuoden 2026 Gotham TV Awards -gaalassa. Hän vahvistaa asemansa ikonina ja viihtyy yhtä hyvin punaisella matolla kuin rooleissa, jotka ovat tehneet hänestä kuuluisan.