Kuka oikeasti piiloutui Emily Hartin taakse? Tekoälyvaikuttaja paljastuksen keskiössä

Fabienne Ba.
Hän oli karismaattinen ja viraali vaikuttaja sosiaalisessa mediassa. Emily Hartin takana oleva todellisuus osoittautui kuitenkin hyvin erilaiseksi kuin mitä internetin käyttäjät kuvittelivat.

Kokonaan tekoälyn luoma vaikuttaja

Viimeaikaisten paljastusten mukaan Emily Hartia ei ole koskaan ollut olemassa oikeana ihmisenä. Hänen väitetään luoneen kokonaan tekoälytyökaluilla, jotka on suunniteltu julkaisemaan sisältöä sosiaalisessa mediassa ja houkuttelemaan valtavaa yleisöä. Hänen ulkonäkönsä, videonsa ja jopa hänen ammatillinen identiteettinsä on kerrottu keksityksi tyhjästä, mikä antaa illuusion aidosta sisällöntuottajasta, jota miljoonat käyttäjät seuraavat.

Tulojen tuottamiseen suunniteltu projekti

Tämän digitaalisen persoonan takana oli todellinen luoja: Intiassa asuva lääketieteen opiskelija. Taloudellisten vaikeuksien edessä hän oli kertoman mukaan käyttänyt tekoälytyökaluja suunnitellakseen persoonallisuuden, joka kykenisi leviämään viraaliksi. Alkuperäinen tavoite oli yksinkertainen: tuottaa kiinnostavaa sisältöä tulojen hankkimiseksi sosiaalisen median alustojen, tilausten ja oheistuotteiden myynnin kautta.

Algoritmipohjainen strategia

Emily Hartin menestys ei ole sattumaa. Luoja on kertoman mukaan muokannut sisältöään trendien ja alustojen algoritmisten suositusten perusteella. Tekoälyllä oli jopa rooli hänen toimituksellisen asemointinsa määrittelyssä, ehdottaen teemoja, jotka todennäköisesti vetoavat laajaan ja sitoutuneeseen yleisöön. Tuloksena: videot keräävät miljoonia katselukertoja ja kasvattavat yleisöään nopeasti.

Yksi silmiinpistävimmistä elementeistä on edelleen hänen identiteettinsä täydellinen rakentaminen. Profiili, henkilökohtainen historia, ammatti ja verkkonäkyvyys oli kaikki huolellisesti muotoiltu hahmon uskottavuuden vahvistamiseksi. Tämän strategian ansiosta hän loi vaikutusvaltaisen hahmon, jonka monet internetin käyttäjät pitivät todellisena, ennen kuin petos paljastui.

Tapaus, joka herättää kysymyksiä vaikuttajien tulevaisuudesta

Tämä paljastus sytyttää uudelleen keskustelun tekoälyn roolista sosiaalisessa mediassa. Digitaalisen luomisen ja todellisen identiteetin välinen raja hämärtyy yhä enemmän. Emily Hartin tapaus kuvaa uutta aikakautta, jossa täysin virtuaaliset persoonallisuudet voivat saavuttaa valtavan suosion olematta fyysisesti olemassa.

Lyhyesti sanottuna Emily Hartin menestyksen taustalla on todellisuus, joka on kokonaan tekoälyn ja digitaalisen rahaksi muuttamisen strategian rakentama. Tämä tapaus korostaa sosiaalisen median uutta dynamiikkaa, jossa totuus ja valhe ovat joskus erottamattomia.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Madonna tarjoaa palkkion kadonneen vintage-asun löytämisestä.
Anne Hathaway aiheuttaa sensaation anatomiasta inspiroituneella mekollaan.

