"En vihaa lapsia": Chappell Roania syytetään "epäkunnioituksesta"

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Chappell Roan halusi selventää tilannetta selittämällä, ettei hän vihaa lapsia tai fanejaan ja ettei hän ollut tietoinen italialaisen maajoukkuejalkapalloilijan Jorginhon tyttären kohtaamasta välikohtauksesta hotelliaamiaisen aikana.

Mitä Jorginho kritisoi

Entinen Chelsean ja Arsenalin pelaaja kertoi, että hänen 11-vuotias tyttärensä, laulaja Chappell Roanin suuri fani, tunnisti hänet ja käveli pöydän ohi hymyillen puhumatta tälle. Hän väittää, että vartija lähestyi sitten hänen vaimoaan ja tytärtään "hyvin aggressiivisella äänensävyllä" syyttäen heitä "epäkunnioituksesta" ja "häirinnästä", siinä määrin, että lapsi itki. Jorginho piti tätä reaktiota "täysin suhteettomana" ja muistutti kaikkia, että ilman faneja "artisti ei ole mitään".

Chappell Roanin vastaus

Videolla Chappell Roan sanoi olevansa "surussa äidin ja lapsen puolesta", mutta väitti, ettei hän todistanut tapahtumaa. Hän selvensi, että väliin tullut henkilö ei ollut hänen oma henkivartijansa eikä ollut pyytänyt ketään puhumaan perheen kanssa. Hänen mukaansa äiti ja tytär "eivät tehneet mitään väärää", ja oli "epäreilua, että poliisi oletti pahoja aikomuksia ilman syytä".

"En vihaa lapsia."

Kun internetin käyttäjät syyttivät häntä "epäkunnioittavuudesta" tai lasten kanssa olemisesta, laulaja oli hyvin selkeä: "En vihaa lapsia, se on hölynpölyä. En vihaa ihmisiä, jotka pitävät musiikistani." Hän kuitenkin pyysi anteeksi äidiltä ja pieneltä tytöltä aiheutunutta epämukavuutta ja korosti, ettei kukaan ansaitse tulla kohdelluksi noin vain siksi, että ihailee julkkista.

Tämä kiista syntyy, kun Chappell Roan puhuu säännöllisesti siitä, mitä hän pitää "kammottavana" tai tunkeilevana fanien käyttäytymisenä, erityisesti silloin, kun jotkut fanit ylittävät rajan tosielämässä tai verkossa. Jorginho-Chappell Roanin tapaus sytyttää lopulta keskustelun uudelleen: miten voimme suojella artistien yksityisyyttä rankaisematta tavallisia faneja, varsinkin kun kyseessä on ujo lapsi, joka vain katsoo etäältä?