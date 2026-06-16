Kylie Jenner herättää henkiin 2000-luvun ikonisen trendin matalavyötäröisissä farkuissa.

Kylie Jennerillä on kyky elvyttää trendejä. Amerikkalainen liikenainen jakoi sarjan kuvia, joissa hän tuo takaisin 2000-luvun estetiikkaa henkivän ikonisen vaatteen: matalavyötäröiset farkut. Paluu muodin juurille sopii täydellisesti yhteen nostalgisen aallon kanssa, joka tällä hetkellä inspiroi sekä muotinäytöksiä että sosiaalista mediaa.

Matalavyötäröisten farkkujen suuri paluu

Näissä retrohenkisissä kuvissa, jotka tuovat mieleen 2000-luvun alun pääkirjoitukset, Kylie Jenner poseeraa matalavyötäröisissä farkuissa ja yksinkertaisessa mustassa topissa. Kuvan miljöö – ikkuna, josta on näkymät New Yorkin rakennuksille, ja lattialla lojuvia antiikkikirjoja – korostaa tätä vintage-tunnelmaa. Toisessa kuvassa hän esittelee trendin rennommassa versiossa, leveälahkeisissa, laskeutuvissa farkuissa. Kaksi variaatiota samasta avainvaatteesta, josta on tullut "Y2K"-vaatekaapin uudelleensyntymisen symboli.

Kylie Jenner Khy Summer 26 -kuvassa pic.twitter.com/1Wc1p3VQkX — Rakas (@cherrymagazinee) 11. kesäkuuta 2026

Kylie Jenner, trendinluoja

Matalavyötäröiset farkut ovat yksi niistä trendeistä, jotka jakavat mielipiteitä. Pitkään vanhentuneina, jopa "mauttomina", pidetyt farkut ovat nähneet merkittävän suosion nousun viime kausina. Vaikka matalien farkkujen paluu on havaittavissa kaikkialla, Kylie Jennerillä on ollut merkittävä rooli. Hän on säännöllisesti tämän 2000-luvun estetiikan eturintamassa, jota hän sisällyttää erilaisiin asuihinsa. Tällä tyylillä hän vahvistaa asemansa todellisena trendinluojana.

Näillä matalavyötäröisillä farkuilla Kylie Jenner antaa jälleen kerran viittauksen 2000-luvulle ja vahvistaa, että tämä vuosikymmen ei ole koskaan ollut yhtä inspiroiva nykymuodille. Ei ole yllättävää, että tämä inspiroi varmasti uuden aallon "Y2K"-tyylin harrastajia.

