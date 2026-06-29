"Urheilijan vartalo": tämä lentopalloilija herättää huomiota kesäisellä ilmeellään hiekalla

Julia P.
@harpermurrayy / Instagram

Amerikkalainen lentopalloilija Harper Murray ei tee vaikutusta vain kentällä. Hän jakoi Instagramissa sarjan kesäisiä kuvia, jotka hän otti veden äärellä. Rentoutunut ja säteilevä hän hurmasi seuraajansa, joista monet ylistivät hänen vartaloaan. "Urheilijan vartalo", eräässä kommentissa luki.

Rentouttava hetki veden äärellä

Näissä auringon paahtamissa kuvissa Harper Murray poseeraa valkoisella hiekalla ystävänsä, amerikkalaisen lentopalloilijan Andi Jacksonin, kanssa merelle päin. Punaiseen ranta-asuun ja aurinkolaseihin pukeutuneena Harper Murray hymyilee tietävästi ja huokuu rentoa olemusta. Aurinkoinen kesähetki, kaukana kilpailun intensiteetistä, jonka hän päätti jakaa seuraajiensa kanssa. Täydellinen tilaisuus varmistaa taitonsa sekä hiekalla että kentällä.

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harpsin (@harpermurrayy) jakama julkaisu

Fanien ylistämä siluetti

Monet internetin käyttäjät ylistivät Harper Murrayn "urheilullista fysiikkaa". "Urheilijan vartaloa", jotkut kommentoivat. Vaikka nämä reaktiot olivat usein myönteisiä, ne korostivat myös sitä, kuinka paljon naisurheilijoiden fyysinen ulkonäkö on edelleen keskeinen keskustelunaihe. Harper Murray on kuitenkin enemmän kuin vain ulkonäkönsä: ennen kaikkea hänen kova työnsä, lahjakkuutensa ja kentällä tekemänsä suoritukset ansaitsevat juhlinnan.

Lisäksi kaikilla vartalotyypeillä on paikkansa urheilussa, aivan kuten muillakin aloilla. On tärkeää arvostaa vartaloiden monimuotoisuutta sen sijaan, että ylistetään vain niitä, jotka vastaavat yhteiskunnan kauneusstandardeja. Urheilijat tulisi tunnustaa ensisijaisesti urheilullisten kykyjensä, ei pelkästään fyysisen ulkonäkönsä perusteella.

Yliopistolentopallon tähti

Harper Murray on ennen kaikkea menestynyt urheilija. Nebraskan yliopiston ulkopuolisena lyöjänä hän on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä amerikkalaisen yliopistolentopallon suosituimmista hahmoista. Yli 367 000 seuraajallaan Instagramissa, Yhdysvaltain nuorten joukkueiden mitalisteina ja suurten urheilubrändien kumppanina Harper Murray on yksi lajinsa nousevista tähdistä. Hän pelaa myös rantalentopalloa yliopistossaan.

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harpsin (@harpermurrayy) jakama julkaisu

Urheilun ulkopuolisia tavoitteita

Harper Murray on enemmän kuin vain lentopalloilija. Opiskelijana hänellä on projekteja myös kentän ulkopuolella, tasapainotellen opintojensa, kumppanuuksiensa ja aktivisminsa, erityisesti mielenterveyden parissa. Nämä puolet tekevät hänestä monipuolisen nuoren naisen, jonka identiteettiä ei määritä pelkästään hänen asemansa huippu-urheilijana tai hänen imagonsa. Aikana, jolloin urheilijoita arvioidaan usein yhtä paljon ulkonäön kuin suoritusten perusteella, hänen matkansa muistuttaa meitä siitä, että he ovat ennen kaikkea naisia, joilla on monipuolisia tavoitteita.

Tällä kesäkuvasarjalla Harper Murray todistaa loistavansa myös kentän ulkopuolella. Aurinkoisen ulkonäkönsä ja urheilullisen vartalonsa ansiosta hän vahvistaa asemansa "nousevana tähtenä" sekä hiekalla että valokeilassa.

Julia P.
Julia P.
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
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