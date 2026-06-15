Selena Gomez jakoi kuvia miehensä kanssa, jotka herättävät reaktioita

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Selena Gomez selvästi nauttii olostaan. Hän jakoi Instagramissa herkän kuvasarjan aviomiehensä, tuottajan ja lauluntekijän Benny Blancon kanssa. Rakastavan viestin säestämä julkaisu sai nopeasti reaktioita hänen seuraajiltaan, jotka vaihtelivat sydämellisistä ilmaisuista pinnallisempiin kommentteihin.

Sydäntä lämmittävä julkaisu

Tässä kuvakarusellissa pari esiintyy rehellisissä, arkisissa hetkissä: istumassa vierekkäin sohvalla lumista maisemaa vasten, jakamassa selfietä peilin edessä tai poseeraamassa yhdessä ulkona. Nämä intiimit ja valoisat kuvat, kaukana punaisesta matosta, havainnollistavat heidän läheistä sidettään. Kuvatekstissä Selena Gomez lisäsi lempeän viestin miehelleen: "Etäisyys merkitsee niin vähän, kun joku merkitsee niin paljon... Kaipaan sinua", hän kirjoitti viitaten ammatillisten sitoumustensa aiheuttamaan eroon.

Katso tämä postaus Instagramissa Selena Gomezin (@selenagomez) jakama julkaisu

Sekalaiset reaktiot

Kuten usein tämän parin kohdalla, julkaisu herätti ristiriitaisia reaktioita. Monet internetin käyttäjät ylistivät kaksikon kemiaa ja hukuttivat heihin "parin tavoitteita" ja hellyydenkipeitä viestejä. Toiset taas antoivat aihetta pinnallisempiin kommentteihin, joissa he vertasivat parin ulkonäköä. Parin fanit hylkäsivät nämä kommentit nopeasti ja muistuttivat kaikkia, että "tärkeintä on Selena Gomezin ja Benny Blancon osoittama rakkaus ja yhteys".

Pariskunta, jolla on suuri seuraajakunta

Nämä kaksi artistia ovat tunteneet toisensa noin kymmenen vuotta ja tekivät aluksi yhteistyötä musiikillisesti ennen kuin heidän suhteensa virallisesti vahvistettiin vuoden 2023 lopulla. He kihlautuivat joulukuussa 2024 ja menivät naimisiin syyskuussa 2025 Kaliforniassa pidetyssä seremoniassa lukuisten julkkisten ympäröimänä. Selena Gomez on toistuvasti kuvaillut tätä suhdetta rauhallisimmaksi, mitä hän on koskaan kokenut, ja korostanut sitä, kuinka tärkeää on olla jonkun sellaisen kanssa, joka kunnioittaa häntä. Pari jakaa myös säännöllisesti kurkistuksia arkeensa.

Tällä postauksella Selena Gomez tarjoaa faneilleen lisää todisteita rakkaudestaan Benny Blancoa kohtaan. Hellyyden, huumorin ja yhteisymmärryksen avulla pari vahvistaa asemansa osan yleisöstä suosikkiduona – siinä määrin, että yksinkertainen etäinen julistus muuttuu aidoksi yhteyden hetkeksi.