Lady Gaga tulkitsee Hollywood-tyylin uudelleen omalla tavallaan

Fabienne Ba.
@ladygaga / Instagram

New Yorkin ensi-illassa elokuvassa "The Devil Wears Prada 2" Lady Gaga esitteli jälleen kerran moitteetonta tyyliään tulkitsemalla uudelleen klassista Hollywood-tyylikkyyttä. Tapahtuma tarjosi amerikkalaiselle laulaja-lauluntekijälle tilaisuuden paljastaa suoraan vanhasta Hollywoodista inspiraationsa saaneen estetiikan, joka yhdistää ajattoman hienostuneisuuden rohkeaan moderniin sävyyn.

Siluetti tasapainoilee arkistojen ja modernin ajan välimaastossa

Tähän esiintymiseen Lady Gaga valitsi Saint Laurentin arkistoista löytyvän strukturoidun mustan mekon. Istuva ja veistoksellisen siluetin omaava mekko herätti henkiin amerikkalaisen elokuvan kulta-ajan säilyttäen samalla selkeän modernin tunnelman. Mekon valinta vahvisti teatraalista ja eleganttia estetiikkaa, joka on tyypillistä ikonisimmille punaisille matoille.

Täydentääkseen tämän lookin Lady Gaga valitsi silmiinpistävät, kimaltelevat asusteet, kuten tähdenmuotoiset korvakorut, ja meikin, jonka keskipisteenä olivat smoky eyes -meikki ja nude-huulet. Kokonaisvaikutelma oli vahva visuaalinen yhtenäisyys, jossa jokainen elementti vahvistaa uudelleenkuvitellun tyylikkään tyylin tarinaa.

Uudistettu vanhan Hollywoodin kampaus

Kauneuden saralla Lady Gaga yllätti kaikki tyylikkäällä, matalalla poninhännällä, jossa on syvä jakaus ja pehmeät laineet. Tämä klassisista elokuvaikoneista inspiroitunut tyyli sai modernin twistin ultrapuhtaalla viimeistelyllä ja hienovaraisella kontrastilla tummempien tyvikasvujen ja vaaleampien pituuksien välillä.

Tyylillisiin muutoksiin tottunut taiteilija

Jatkuvista muodonmuutoksistaan tunnettu Lady Gaga on useiden vuosien ajan vaihdellut hohtavan vaalean, syvän mustan ja kokeellisempien sävyjen välillä, mikä tekee hänen imagostaan todellisen kanvaasin taiteelliselle ilmaisulle. Tämä uusin esiintyminen on osa tätä jatkuvaa kehitystä, jossa muodista tulee oma kerronnan kielensä.

Palaamalla Hollywood-tyyliin omalla tavallaan Lady Gaga vahvistaa asemansa muoti-ikonina, joka kykenee keksimään klassikot uudelleen. Yhdistämällä kunnianosoituksen elokuvan kulta-ajalle nykyaikaiseen tyylivisioon hän luo esiintymisen, joka yhdistää eleganssin, teatraalisuuden ja tyylillisen mestaruuden.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Kolmekymmentä vuotta myöhemmin, 44-vuotiaana, hän pukee takaisin tanssiaispukunsa päälle ja liikuttaa internetin käyttäjiä

