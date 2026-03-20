Olkaimeton musta mekko, tämä amerikkalainen urheilija vangitsee katseen

Tyylikkäässä olkaimettomassa mustassa samettimekossa amerikkalainen voimistelija Jordan Chiles kiehtoi kaikkien katseet äitien terveyden gaalassa Los Angelesissa.

Erittäin hienostunut samettipylväsmalli

Jordan Chiles valitsi pitkän, mustan, putkikauluksisen mekon, joka oli valmistettu sileästä, kiiltävästä sametista. Olkaimeton yläosa korosti hänen hartioitaan ja tatuoituja käsivarsiaan, kun taas pylväskuvioinen siluetti korosti hänen vyötäröään ja jalkojaan. Pitkien mustien kynsien ja savuisen meikin, jossa oli malvanväriset huulet, ansiosta hän säteili voimakasta eleganssia sinistä taustaa vasten.

Hyväntekeväisyystapahtuma Beverly Hillsissä

Tämä look otettiin talteen 18. maaliskuuta 2026 Jhpiego Maternal Health Gaalassa Beverly Hills -hotellissa. Gaala tukee maailmanlaajuista äitien terveyttä. Läsnä olleiden tähtien, kuten amerikkalaisen näyttelijän ja tuottajan Gabrielle Unionin ja amerikkalaisen näyttelijän Tia Mowryn, joukosta Jordan Chiles erottui joukosta tyylikkäänä urheilijana, josta tuli muoti-ikoni, voitettuaan pronssia Pariisin 2024 olympialaisissa.

Lyhyesti sanottuna Jordan Chiles loistaa punaisella matolla: symbolinen hopeinen aukkoinen mekko TIME Women of the Year 2026 -gaalassa tai musta iltapuku Ebony Power 100 -gaalassa. Tämä musta samettimekko vahvistaa hänen kykynsä yhdistää urheilullista voimaa ja muodikasta tyyliä ja lumoaa niin fanit kuin valokuvaajatkin.