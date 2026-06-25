60-vuotias laulaja aiheuttaa sensaation pitsikorsetissa

Fabienne Ba.
@shaniatwain / Instagram

Kanadalainen country-laulaja Shania Twain teki erityisen silmiinpistävän esiintymisen Wembleyllä (Englanti) mustassa asussa Harry Stylesin kiertueen lämmittelijänä.

Esiintyminen Wembley Stadiumilla

Yhdellä maailman legendaarisimmista lavoista Shania Twain nosti tunnelmaa. Kanadalainen laulaja esiintyi 12. kesäkuuta 2026 Wembley Stadiumilla Lontoossa lämmittelemässä Harry Stylesia tämän "Together, Together" -kiertueella. Tämä Isossa-Britanniassa parhaillaan käynnissä oleva konserttisarja tuo yhteen kaksi hyvin erilaista musiikkityyliä edustavaa artistia. Tässä Lontoon-esiintymisessä country-ikoni teki lähtemättömän vaikutuksen sekä esiintymisellään että asuvalinnoillaan.

Musta pitsikorsetti ja mikroshortsit

Lavan koristamiseksi Shania Twain valitsi kokonaan mustan, pitsistä inspiroituneen asun. Hänen asunsa keskipisteenä oli edestä nyöritetty olkaimeton korsetti, jossa oli erityisen hienostunut pitsireunus. Korsetissa oli myös aukko rinnan alla. Shania Twain yhdisti sen mustiin pitsireunuksella koristeltuihin mikroshortseihin, jotka täydensivät asun täydellisesti päästä varpaisiin ulottuvalla ilmeellä. Tämä yhdistelmä vahvistaa vahvaa ja teatraalista lavaolemusta.

Mustat ja kiiltävät asusteet tehostamaan vaikutelmaa

Asusteiden suhteen laulaja ei jättänyt mitään sattuman varaan. Shania Twainilla oli yllään mustat sukkahousut ja pitkät, kynsittömät hanskat, jotka ulottuivat kyynärpäihin asti, asunsa tyylin mukaisesti. Kaulassaan leveä, koristeellinen kaulus heijasti valoa, ja sitä täydensivät kerrostetut ristiriipukset.

Jaloissaan mustat, reisikorkuiset mokkanahkaiset saappaat jatkoivat siluettia polviin asti täydentäen lookin, joka oli sekä rock- että teatraalinen. Tämä kimaltelevien mustien kappaleiden kerrostaminen muutti jokaisen Shania Twainin lavalla tekemän liikkeen silmiinpistäväksi visuaaliseksi hetkeksi. Ja täydentääkseen tämän huolellisesti valmistetun asun Shania Twain valitsi tuuheat, laineikkaat hiukset ultra-chickin lavatyylin mukaisesti.

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Merkittävä suoritus Academy of Country Music Awards -gaalassa

Wembleyn konsertti järjestetään vain viikkoja Shania Twainin toisen paljon julkisuutta saaneen esiintymisen jälkeen. 17. toukokuuta 2026 hän isännöi Academy of Country Music Awards -palkintogaalaa Las Vegasissa. Tilaisuuteen hän valitsi Falguni Shane Peacockin paljetein koristellun mekon, jota koristi pantterikirjonta. Shania Twain yllätti faninsa myös uudella kampauksella: suoralla otsatukalla.

Hän hylkää "rauhoittumiseen" liittyvät säännöt, joita naisille usein määrätään 50 vuoden jälkeen. Lukuisilla korkean profiilin esiintymisillä hän puolustaa oikeuttaan esiintyä lavalla yhtä intensiivisesti kuin nuorempina päivinään. Tämä lähestymistapa resonoi muiden ikonien, kuten Madonnan, Cherin ja Tina Turnerin, lähestymistavan kanssa, jotka omalla tavallaan kieltäytyivät sitoutumasta jäykään näkemykseen yli 50-vuotiaista naisista musiikkialalla.

Pitsikorsetilla, mikroshortseilla ja koristeellisella kauluksella Shania Twain osoittaa jälleen kerran esteettisen vapautensa, esiintymisen mestaruutensa ja kykynsä uudistaa tyyliään. Se on osoitus siitä, että ikonina voi olla ja jatkaa yllättämistä kohtaus kohtauksen jälkeen, asu lookin perään.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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