Nina Dobrev palaa hääpukutrendiin höyhenillä koristellussa mekossa

Bulgarialais-kanadalainen näyttelijä ja malli Nina Dobrev aiheutti sensaation Taorminan elokuvajuhlien punaisella matolla Italiassa. Hän palasi hääpuvuista inspiroituneeseen "morsius"-trendiin upeassa höyhenillä ja kristalleilla koristellussa luomuksessa. Hänen ulkonäkönsä ei todellakaan jäänyt huomaamatta.

Höyhenillä koristeltu mekko

Tilaisuudessa Nina Dobrev pukeutui One/Of by Patricia Voton mittatilaustyönä tekemään olkaimettomaan korsettimekkoon. Istuvassa yläosassa oli jacquard-kukka-aihe, jossa yhdistyivät herkät vihreät varret ja värikkäät kukat sinisen, vaaleanpunaisen ja keltaisen sävyissä. Reisien puolivälissä kangas väistyi kevyen tyllin tieltä, jota peittivät vaaleanpunaiset höyhentupsut, jotka liehuivat jokaisessa liikkeessä. Höyhenapplikaatiot ja kimaltelevat kristallit koristivat mekkoa ja lisäsivät siluettiin dramaattista silausta.

Häätrendin uudelleentulkinta

Vaikka mekko kaukaa katsottuna herätti mielikuvia hääpuvun hillitystä eleganssista, läheltä se tarjosi monia yllätyksiä. Kaukana valkoisten mekkojen tavanomaisesta minimalismista Nina Dobrev valitsi teatraalisen ja teksturoidun version, jossa höyhenet ja strassit kyseenalaistivat vakiintuneet normit. Se oli tapa uudistaa punaisella matolla niin suosittua "morsius"-trendiä lisäämällä siihen ripauksen rohkeutta ja oikullisuutta.

Huolellisesti valitut lisävarusteet

Täydentääkseen tätä näyttävää asua Nina Dobrev valitsi hopeiset remmillä koristellut sandaalit, joiden hohde heijasteli hänen mekkonsa kristallien kimallusta. Hän täydensi lookin timanttikorvakoruilla ja kevyellä ruusunpunaisilla meikillä. Myöhemmin samana päivänä valokuvaustilaisuudessa Nina Dobrev valitsi toisen, minimalistisemman lookin: hartioille laskeutuvan helmenharmaan viittamekon ja valkoiset sandaalit.

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Taorminan elokuvajuhlilla lyhytelokuvansa johdosta

Tämä esiintyminen osui samaan aikaan näyttelijättären kannalta merkittävän hetken kanssa. Nina Dobrev oli Taorminassa esittelemässä lyhytelokuvaansa "General Admission", jonka hän itse tuotti ja jossa hän näyttelee pääroolia. Punaisella matolla hän poseerasi vastanäyttelijöidensä rinnalla vahvistaen asemansa näyttelijänä, joka on yhtä lailla rento sekä kameran edessä että valokeilassa.

Tässä höyhenillä koristellussa mekossa Nina Dobrev teki yhden Taorminan festivaalin silmiinpistävimmistä esiintymisistä. Tyyliosoitus, joka inspiroi varmasti monia omaperäisyyttä etsiviä morsianta.