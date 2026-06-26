59-vuotias Salma Hayek kääntää päitä veistoksellisessa liilassaan.

Julia P.
@salmahayek / Instagram

Meksikolais-amerikkalainen näyttelijä Salma Hayek aiheutti sensaation Lontoon Serpentine Summer Party -juhlissa veistoksellisen liilanvärisessä mekossa. Hänen esiintymisensä oli sitäkin huomionarvoisempaa, sillä hänen seurassaan oli tytär Valentina harvinaisessa äiti-tytär-tapaamisessa.

Veistoksellinen liila mekko

Illalla Salma Hayekilla oli yllään liilanvärinen satiinimekko. Istuva ja veistoksellinen mekko erottui korkealla pääntiellä ja leikittelyllä kontrastisten tekstuurien kanssa. Silmiinpistävä rusetti pääntiessä viimeisteli arkkitehtonisen ilmeen. Stylisti Pablo Patanèn suunnittelemat hiukset ja meikin Salma Hayek viimeisteli asunsa helmikorvakoruilla ja hopeisilla platform-sandaaleilla.

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Salma Hayek Pinaultin (@salmahayek) jakama julkaisu

Harvinainen äiti-tytär-retki

Tämä esiintyminen oli sitäkin erityisempää, sillä Salma Hayekin seurassa oli hänen 18-vuotias tyttärensä Valentina. Tilaisuuteen teini-ikäinen oli valinnut elegantin mustan asun, joka koostui paidasta ja yhteensopivasta pitkästä hameesta. Molemmilla oli myös aurinkolasit, jotka huokuivat tyylikästä ja leikkisää viehätystä. Tämä äiti-tytär-kaksikko esiintyy harvoin julkisuudessa yhdessä, mikä tekee tästä hetkestä entistäkin merkittävämmän.

Erittäin suosittu sosiaalinen tapahtuma

Serpentine Summer Party, jonka isännöijänä Salma Hayek oli mukana, on yksi Lontoon kauden arvostetuimmista tapahtumista. Ilta toi yhteen lukuisia julkkiksia. Salma Hayekin esiintyminen oli loistokas kokoontuminen, jossa eleganssi oli päivän sana, eikä hän jäänyt huomaamatta. Veistoksellisessa liilassa mekossaan hän teki yhden Serpentine Summer Partyn mieleenpainuvimmista esiintymisistä.

Ulkonäkönsä lisäksi Salma Hayek vahvistaa asemansa ikonina. Elokuva Frida nosti hänet kuuluisuuteen ja on luonut kansainvälisen uran säilyttäen samalla yksityisemmän perhe-elämän. Hän todistaa esiintymisestä toiseen, että eleganssi ja karisma ovat ajattomia.

Julia P.
Julia P.
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
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