"Yhtäkin upea": 88-vuotiaana Jane Fonda tekee vaikutuksen säihkyvällä vartalollaan

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Jane Fonda koristi punaista mattoa 79. Cannesin elokuvajuhlilla (12.-23. toukokuuta 2026) elokuvan "Electric Venus" avajaisissa ja näytöksessä. Hän teki silmiinpistävän vaikutuksen mustassa paljeteilla koristellussa Guccin iltapuvussa ja piti avajaispuheen, joka korosti elokuvan poliittista ulottuvuutta. Internetin käyttäjät ylistivät hänen esiintymistään, ja monet heistä kommentoivat: "Aina upea."

Paljettikoristeinen mekko, Cannesin vakiokävijän tunnusmerkki

Jane Fonda valitsi odotettuun Croisetten esiintymiseensä pitkän mustan, kokonaan paljetein koristellun mekon. Vartalonmyötäinen ja helmasta hieman levenevä mekko heijasti valoa jokaisella liikkeellä ja teki hänestä heti tunnistettavan. Näyttelijätär yhdisti tämän asun huolellisesti muotoiltuihin luonnollisiin harmaisiin kiharoihinsa – valinta, joka kertoo paljon hänen halustaan näyttää ikänsä.

Tämä esiintyminen ei ollut sattumaa: Jane Fonda on ollut Cannesin vakiovieras vuodesta 1963 lähtien ja tehnyt Cannesin punaisesta matosta yhden suosikkileikkikentistään. Joka vuosi näyttelijätär valitsee silmiinpistäviä, usein häikäiseviä asuja, jotka jättävät pysyvän vaikutuksen. Tämä vuosi, 2026, ei ole poikkeus. Sosiaalisessa mediassa kommentit tulvivat: "Aina upea", "Legenda", "Mikä energia 88-vuotiaana!" ... Kehuja kuuluu sekä hänen asulleen että hänen ryhdilleen.

Avajaispuhe, jossa oli poliittinen viesti

Tämän esiintymisen teki vieläkin merkittävämmäksi se, mitä tapahtui, kun Jane Fonda oli istuutunut huoneeseen ja nousi sitten lavalle kiinalaisen näyttelijä-laulaja Gong Lin rinnalle. Kansainvälisen yleisön edessä Jane Fonda piti avajaispuheen, joka kaikui kuin manifesti.

”Voima tuo meidät yhteen tänä iltana. Uskon tähän voimaan: äänien voimaan valkokankaalla, sen ulkopuolella ja erityisesti kaduilla”, hän julisti. Hän jatkoi: ”Minulle elokuva on aina ollut vastarinnan teko, koska kerromme tarinoita, jotka antavat meille mahdollisuuden tuntea samoja tunteita eroavaisuuksistamme huolimatta. Täällä Cannesissa tarinankerronta on etusijalla, rohkeus kertoa tarinoita on etusijalla. Joten juhlikaamme vapautta ja luomisen rohkeaa tekoa!” Hänen puheensa päättyi seremonian viralliseen avauspuheenvuoroon, joka pidettiin ranskaksi – kunnianosoitus isäntämaalle.

Militantti ikoni, joka ei luovu mistään

Jane Fonda on tottunut esittämään poliittisia lausuntoja. Vuosikymmeniä kestänyt feministiaktivisti, joka on sitoutunut ilmastotoimiin, Vietnamin sodan vastustamiseen ja viime aikoina naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan, näyttelijä käyttää kaikkia alustoja välittääkseen voimakkaita viestejä. Hänen läsnäolonsa Cannesin elokuvajuhlilla 2026 vahvistaa tämän: hän edelleen ilmentää tiettyä sitoutumisen ja eleganssin ihannetta ja torjuu paineen muuttua hillitymmäksi iän myötä.

Kuten yhdysvaltalaiset näyttelijät ja malli Brooke Shields, Sharon Stone ja Kelly Rutherford ennen häntä, Jane Fonda on yksi niistä naisista, jotka todistavat ilta toisensa jälkeen, että rohkeudella ei ole viimeistä käyttöpäivää. Päinvastoin: kokemuksen myötä tulee uusi vapaus, vapaus valita omat taistelunsa, oma äänensä – ilman, että tarvitsee todistaa mitään kenellekään.

Kimaltelevan puvun ja voimakkaan puheen lomassa Jane Fonda loi yhden Cannesin vuoden 2026 elokuvajuhlien avajaisten ikimuistoisimmista hetkistä. Hän muistutti meitä siitä, että muoti, elokuva ja aktivismi voivat elää saumattomasti rinnakkain. Oppitunti tyylistä, mutta myös rohkeudesta, joka resonoi paljon Croisetten ulkopuolellakin.