Jennifer Lopez yhdistää punaisen mekon ja vintage-yksityiskohdat näyttävässä asussa

Amerikkalainen näyttelijä, laulaja, tuottaja ja liikenainen Jennifer Lopezilla on ainutlaatuinen tapa uudistaa klassikkojaan. Inglewoodissa järjestetyn amerikkalaisen koomikon, näyttelijän, käsikirjoittajan ja tuottajan Kevin Hartin Roast-gaalan punaisella matolla hän urheili hiljattain punaisessa, Y2K-henkisessä lookissa, joka muistutti kaikkia siitä, miksi hän on ollut tyyli-ikoni yli kaksikymmentä vuotta.

Punainen mekko, jossa on syvään uurrettu pääntie

Tässä Netflix-tapahtumassa Jennifer Lopezilla oli yllään vartalonmyötäinen punainen halterneck-mekko, jossa oli syvään uurrettu pääntie, rypytetty laskostus helmassa ja reisiin ulottuva halkio keskellä. Mekon kääntäminen paljasti sen pituudessa pienen epäsymmetrian. Tämä asu tuo suoraan mieleen J.Lon punaiset 2000-luvun asut modernilla twistillä.

Jennifer Lopez ei osallistunut Kevin Hartin Roast-tapahtumaan katsojana – hän oli osa illan esiintyjäkaartia Netflix-festivaaleilla, joilla hän on myös yksi vuoden musikaalitähdistä yllätysesiintymisensä ansiosta Coachellassa. Hänen läsnäolonsa punaisella matolla vahvistaa yhden asian: hänen kykynsä tehdä punaisesta lookista yhtä silmiinpistävä 55-vuotiaana kuin 30-vuotiaana – ja tehdä se tyylillisellä tarkkuudella, joka ei ole mitään muuta kuin nostalgista.

Vintage-asusteet

Erityisesti asusteiden rohkea Y2K-estetiikka kiinnitti huomiota. Ruusunpunaisilla pronssisilla linsseillä ja ohuilla kultaisilla kehyksillä varustetuista pilottilaseista silmiinpistävään kultaiseen ketjurannekkeeseen, kiiltävään kultaiseen rannerenkaaseen ja pieneen tikattuun punaiseen nahkalaukkuun, jonka pyöreää kahvaa ympäröi kultaketju – jokainen kappale näytti siltä kuin se olisi nostettu suoraan 2000-luvun alun valokuvaussessoista. Nude-karvaiset teräväkärkiset avokkaat rikkoivat kirurgisesti punaisen yksivärisen sävyn.

Sileä föönaus, joka katkeaa tavallisten kiharoiden kanssa

Myös Jennifer Lopez yllätti kaikki kauneuslookillaan hylkäämällä tavaramerkiksi muodostuneet tuuheat kiharansa ja valitsemalla tyylikkään, silkkisen föönauksen, jossa oli keskijakaus ja kasvoja kehystävät suortuvat. Suorakaiteen muotoiset korvakorut sulatetusta kullasta, ruusukullanvärinen luomiväri, kiiltävän pinkit huulet yhdistettynä ruskeaan rajauskynään ja muotoillut poskipäät täydensivät meikkilookin, joka yhdisti Hollywood-rusketuksen ripaukseen vuoden 2026 hienostuneisuutta.

Äitienpäivän jälkeisenä päivänä

Tämä punaisella matolla esiintyminen tapahtui äitienpäivän (Yhdysvalloissa 10. toukokuuta) jälkeisenä päivänä, jota Jennifer Lopez oli viettänyt huomaamattomasti. Instagram-videolla kaksosten äiti – Emme ja Max, 18, avioliitostaan Marc Anthonyn kanssa – poseerasi itse tehdyn suklaakakun kanssa, jota koristi personoitu "äidinpala" värillisellä kuorrutteella. Hän iski silmää kameralle ja kysyi seuraajiltaan, pitäisikö hänen "syödä äidinpala" ennen kuin teeskenteli ottavansa palan kakkua. Kevyt perhehetki, jota seurasi moitteeton esiintyminen punaisella matolla – kaikki alle 24 tunnissa.

Punainen mekko, kultaiset pilottilasit ja tikattu taskulaukku – Jennifer Lopez on näin aktivoinut uudelleen Y2K-DNA:nsa ihmisen itsevarmuudella, joka tietää tarkalleen, mitä tekee.