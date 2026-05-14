Natalie Portman jakaa kuvan, ja internetin käyttäjät huomaavat hänen "vauvavatsansa".

Israelilais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Natalie Portman oli pysynyt hiljaisena kasvavan vatsansa suhteen ilmoitettuaan kolmannesta raskaudestaan huhtikuussa 2026. Äitienpäivänä, jota vietetään Yhdysvalloissa 10. toukokuuta, hän paljasti raskautensa – Pariisin Grand Palais'ssa oman äitinsä rinnalla.

Äidilleen legenda, kulttuurisuositus

Natalie Portman jakoi ensimmäisen kuvan vauvavatsastaan Instagramissa äitienpäiväksi julkaistussa karusellissa. Kuvassa hän on äitinsä rinnalla Pariisin Grand Palais'ssa, vatsan näkyessä väljän t-paidan alta. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun näyttelijä näytti vatsaansa julkisesti sen jälkeen, kun hän virallisesti ilmoitti raskaudestaan huhtikuussa.

Natalie Portman omisti postauksen yhteydessä kuvatekstin äidilleen: "Elämäni suurin siunaus oli syntyä tälle äidille. Hän on välittävin, ystävällisin, mielenkiintoisin, lahjakkain, anteliain, hauskin ja miellyttävin ihminen, jonka tunnen." Postaus sisälsi myös kulttuurisuosituksen Hilma af Klintin näyttelyyn Grand Palais'ssa, jota hän kuvaili "pakolliseksi". Tyypillinen Natalie Portmanin postaus – henkilökohtainen, Pariisista lähtöisin oleva ja kulttuuriin keskittyvä.

"Todellinen etuoikeus ja ihme"

Natalie Portman ilmoitti virallisesti raskaudestaan Harper's Bazaarin sivuilla huhtikuussa 2026: "Tanguy ja minä olemme innoissamme. Olen yksinkertaisesti hyvin kiitollinen. Tiedän, että tämä on todellinen etuoikeus ja ihme." Hän jakoi myös ainutlaatuisen näkökulmansa tähän myöhäiseen raskauteen: "Tiedän, että tämä on luultavasti viimeinen kerta, ja vaalin jokaista hetkeä. Minulla on enemmän energiaa kuin luulin."

Tämä kolmas lapsi on Natalie Portmanin ensimmäinen hänen kumppaninsa, ranskalaisen musiikkituottajan Tanguy Destablen, kanssa. Näyttelijällä on ennestään kaksi lasta: Aleph, syntynyt vuonna 2011, ja Amalia, syntynyt vuonna 2017, aiemmasta suhteestaan koreografi Benjamin Millepiedin kanssa.

Internetin käyttäjien reaktio

Kuva herätti välittömästi innostuneiden kommenttien aallon. Hänen seuraajansa vastasivat lämmöllä ja täyttivät hänet onnitteluviesteillä, sydän-emojeilla ja ystävällisillä sanoilla. Monet ylistivät kuvan yksinkertaisuutta ja lempeyttä pitäen sitä sekä luonnollisena että koskettavana. Vain muutamassa tunnissa Natalie Portmanin julkaisu keräsi tuhansia tykkäyksiä, mikä on osoitus yleisön yhteydestä tähän erityisen liikuttavaan hetkeen hänen elämässään.

Ylisuureen t-paitaan pukeutunut Natalie Portman, taustalla Grand Palais ja äitinsä rinnallaan, valitsi äitienpäivän (jota vietetään Yhdysvalloissa 10. toukokuuta) tarjotakseen seuraajilleen ensimmäisen vilauksen kauan odotetusta raskaudesta. Ei lavastusta, ei sen enempää virallista ilmoitusta – kuva vain lipsahti karuselliin, ja miljoonat silmät viipyivät siinä.