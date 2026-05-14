Näyttelijä Shay Mitchell aiheuttaa sensaation punaisessa Baywatch-tyylisessä bodyssa.

Baywatchin punainen asu on yksi televisiohistorian tunnistettavimmista. Ja kanadalainen näyttelijä, malli ja tuottaja Shay Mitchell, joka näyttelee hengenpelastaja Trinaa Foxin odotetussa uudelleenkäynnistyksessä, tekee sille täyden oikeutena – kuten kuvauspaikalta otetut kuvat vahvistavat.

Foxin Baywatch-sarjan uusintaversio

Foxin "Baywatch"-uudelleenkäynnistyksen tuotanto on virallisesti alkanut. Näyttelijöihin kuuluvat kanadalainen näyttelijä ja painija Stephen Amell, kanadalainen näyttelijä, malli ja tuottaja Shay Mitchell, yhdysvaltalainen näyttelijä Jessica Belkin, yhdysvaltalainen mediapersoona ja näyttelijä Noah Beck, yhdysvaltalainen malli ja televisiopersoona Brooks Nader sekä yhdysvaltalainen vaikuttaja ja entinen voimistelija Livvy Dunne.

Uusi sarja seuraa Venice Beachin hengenpelastajaryhmää, ja Stephen Amell näyttelee Hobie Buchannonia, alkuperäisen Mitch Buchannonin poikaa, jota näytteli David Hasselhoff. Uudelleenkäynnistetty versio koostuu 12 jaksosta, ja se on ajoitettu Foxille kaudelle 2026–2027.

Shay Mitchell Trinan roolissa

Kanadalainen näyttelijä, malli ja tuottaja Shay Mitchell on julkistettu Trinan rooliin. Trina on arvostetun asianajotoimiston entinen lakimies, joka jätti kaiken taakseen ryhtyäkseen kokopäiväiseksi hengenpelastajaksi. Todella epätavallinen hahmo, joka sopii täydellisesti yhteen näyttelijättären useiden vuosien ajan vaaliman imagon kanssa. Call Her Daddy -ohjelman haastattelussa Alex Cooperin kanssa Shay Mitchell jakoi urafilosofiansa: "Haluan vain olla vapaa. Haluan vain olla oma itseni, mitä se sitten tarkoittaakaan."

Punainen kuvausasu, joka aiheuttaa sensaation

Maaliskuussa 2026 jaetuissa ensimmäisissä kuvauskuvissa Shay Mitchell esiintyi punaisessa spagettiolkain- ja syvään uurretussa haalarissa, kädessään punainen pelastusrengas ja juoksemassa paljain jaloin Venice Beachin hiekalla. Uusissa kuvauskuvissa 1. toukokuuta 2026 näyttelijättäret näkyivät ikonisessa punaisessa asussa, aurinkolasit ja valkoinen kello ranteessaan, hiukset tuulessa liehuen.

Instagram-julkaisu, joka täydentää kuvan

Shay Mitchell jakoi yli 34 miljoonan seuraajan Instagram-tilillään kuvakarusellin kuvatekstillä "these are the day" – nostalginen lause, joka sai täyden merkityksensä tämän paluun yhteydessä yhteen 1990-luvun ikonisimmista sarjoista.

Julkaisussa kuvattu asu, punainen body, jossa oli sivuleikkaukset ja paljas selkä, vei "Baywatchin" estetiikan entistä pidemmälle – viimeistellen punaisen uimapatjan. Fanit vastasivat innostuneesti: "Baywatch-aikakausi sopii sinulle niin hyvin!!" , "Kaikkien aikojen suosikkini Oinas."

Näyttelijät herättävät huomiota jo ennen lähetystä

Khloé Kardashian itse ei voinut vastustaa kiusausta kommentoida Shay Mitchellin kulissien takaisia kuvia näyttelijättären Instagram-julkaisun alla. Hahmon, asun ja Shay Mitchellin sosiaalisen median läsnäolon yhdistelmä on herättänyt paljon kohua sarjan ympärillä jo ennen kuin yhtäkään jaksoa on esitetty – merkki siitä, että Baywatch-jatko-osa pitää koko maailman katseet otteessaan julkaisustaan lähtien.

Punainen body, pelastusrengas ja Venice Beach – Shay Mitchellin ei tarvinnut paljoa tehdäkseen huomiota. Pukeutumalla amerikkalaisen television ikonisimpaan asuun hän tuo takaisin symbolin. Eikä sarja ole edes alkanut vielä.