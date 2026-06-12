67-vuotias laulaja Madonna yllättää rohkeilla muotivalinnoillaan

Fabienne Ba.
@madonna / Instagram

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Madonna torjuu edelleen ajatuksen tyylillisestä eläkkeelle jäämisestä. Popin kuningatar on juuri tehnyt uuden näyttävän esiintymisen, tällä kertaa yllätyskonsertissa Times Squaren sydämessä New Yorkissa. Ja hänen asunsa levisi nopeasti kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa.

Yllätyskonsertti Times Squaren sydämessä

Yllätys oli täydellinen. Ilman ennakkoilmoitusta Madonna ilmestyi improvisoidulle lavalle keskelle yhtä maailman ikonisimmista aukioista ja piti minikonsertin hämmästyneille ohikulkijoille. Tämä urbaani lavastuksen kuvastaa täydellisesti hänen mainettaan taiteilijana, joka on yli neljänkymmenen vuoden ajan kyennyt muuttamaan jokaisen esiintymisensä kulttuuritapahtumaksi.

Tilaisuutta varten esityksen logistinen järjestely suunniteltiin jopa aidoksi pop-up-esitykseksi – formaatti, joka on erityisen muodissa uuden sukupolven artistien keskuudessa, mutta jota Madonna on itse asiassa harjoittanut ensimmäisistä New Yorkin konserteistaan lähtien 1980-luvulla.

Siluetti, joka viittaa vahvasti hänen koko uraansa

Ilman housuja Madonna esiintyi asussa, joka koostui vaaleanpunaisista alusvaatteista, joita peitti kaksivärinen korsetti, joka korosti terävästi hänen vyötäröään. Tämä lähestymistapa viittasi suoraan hänen 1990-luvun tavaramerkkiestetiikkaansa – "Blond Ambition Touriin", aikaan, jolloin hän esitteli lavalla siluetteja, jotka yhdistivät korsetit, rintojen korostuksen ja intiimin pukeutumisen säännökset, joita nyt käytetään kodin ulkopuolella.

Mustat verkkosukkahousut ja polvikorkuiset hopeanväriset saappaat täydentävät ilmeen futuristisella estetiikalla. Jokaisella liikkeellä saappaiden kiiltävä pinta heijastuu New Yorkin neonkylttien valosta luoden lähes elokuvamaisen visuaalisen vaikutelman.

Asusteet, jotka jäsentävät ulkonäköä

Korujen suhteen Madonna valitsi runsauden. Useat kerrokset kaulakoruja, sormuksia ja rannekoruja, jotka oli valmistettu hopean ja paksujen ketjujen yhdistelmämateriaaleista, toivat hänen lookiinsa rock'n'roll-sävyn. Ja kasvoilla sinisävyiset silmälasit antoivat viimeisen silauksen ja sumensivat laulajan katsetta tarkoituksella – ikään kuin pitääkseen hänet osittain piilossa julkisuudesta huolimatta. Täydellisesti hallittu visuaalinen yhtälö, jossa jokainen elementti vahvistaa toista. Mitään ei jätetty sattuman varaan – aivan kuten laulajan uran tärkeimmissä lavaesiintymisissä.

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Uusi aikakausi itsevarmaa muotia ja musiikkia

Tämä urbaani lavastaminen tapahtuu käännekohtana Madonnan uralla. Madonna valmistelee todellakin musiikillista paluutaan uudella albumilla, jonka odotetaan ilmestyvän tänä vuonna (2026) – hänen ensimmäisen Warner Recordsin kanssa lähes kahteenkymmeneen vuoteen. Tuottaja Stuart Price, joka työskenteli myös Madonnan vuoden 2005 hitin "Confessions on a Dance Floor" parissa, on ohjaksissa. Tämä yhteistyö viestii uudesta energiasta dance-pop-ohjelmistossa, joka on ollut hänen tavaramerkkinsä viimeiset 25 vuotta.

Madonna näin todistaa, ettei iällä ole mitään tekemistä rohkeuden kanssa – jos joku sitä vielä epäili. Ja että muoti, kun sitä käytetään todellisena taidemuotona, ei koskaan menetä kiehtovaa voimaansa. Osoitus, joka varmasti jatkaa inspirointia vielä pitkään tämän kauden jälkeen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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