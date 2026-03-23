Rannalla tämä cheerleader esittelee vartaloaan "merenneito"-lookissa

Anaëlle G.
@kleinepowell / Instagram

Havaijin rannalla "Dallas Cowboysin" cheerleader Kleine Powell esittelee vartaloaan ultravärikkäässä asussa ja on omaksunut "merenneito"-lookin kauden jälkeiselle lomalleen - internetin käyttäjien mukaan lumoavan.

Eloisa asu ja boheemi hame

Karusellikuvassa Kleine Powell poseeraa eloisassa asussa – turkoosin, korallin ja sähkönvioletin sävyissä – joka korostaa hänen vartaloaan. Hän yhdistää tämän perusasun pitkään, hulmuavaan valkoiseen hameeseen, joka hulmuaa hänen jalkojensa ympärillä hänen kiivetessä kallioiden yli, taustalla Tyynimeri pauhaa. Kuvatekstissä lukee: "Minulla on pitkä hame päälläni peittääkseni sen, että olen merenneito! 🐚"

Soolokuvat vangitsevat hänen "leikkisä" energiansa: laineikkaat hiukset suolaisessa tuulessa, säihkyvän katseen kohti horisonttia, hänen hahmonsa laskevan auringon valaisemana. Netflixin dokumenttisarjassa "America's Sweethearts" nähty Kleine Powell, entinen Kentuckyn yliopiston tanssija ja Dallas Cowboys Cheerleadersin (DCC) veteraani, muuttaa rannan satumaiseksi ympäristöksi.

Katso tämä postaus Instagramissa

Kleine Powellin (@kleinepowell) jakama julkaisu

Rakastavat fanit: "Oikea merenneito!"

Kommentit tulvivat rakkaudella. Cheerleader Ava Marie Lahey huudahtaa: "Saaren tyttö!!! 😍", ja cheerleader Reece Weaver lisää : "Söpöin 🌺". Fanit vastaavat: "Loistat!" ja "Elegantti jopa hiekalla."

Lyhyesti sanottuna Kleine Powell todistaa, että jälkikauden lomat kulkevat käsi kädessä luonnollisen eleganssin kanssa. Tämä merenneito-lookki, värikkäiden asujen ja unelmoivien asentojen yhdistelmä, on kaikkien suosiossa: fanit ja joukkuetoverit kruunaavat hänet "rantojen kuningattareksi", "kiistattomaksi DCC-merenneidoksi".

Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
"Elämä voi olla kaunista ilman aviomiestä": tämä laulaja avautuu avioliittoon liittyvästä paineesta

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

