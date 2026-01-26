Michelle Obama tuomitsee kaksoisstandardin: "Naisena oleminen tarkoittaa, että sinua arvioidaan ulkonäön perusteella"

Michelle Obama tuomitsee jyrkästi naisiin kohdistuvan itsepintaisen kaksinaismoralismin, jossa naisia arvioidaan ensisijaisesti ulkonäön eikä saavutusten perusteella. Amerikkalaisen podcast-juontaja Alex Cooperin podcastissa " Call Her Daddy " Yhdysvaltain entinen ensimmäinen nainen jakaa henkilökohtaisia kokemuksiaan ja lisää tietoisuutta globaaliin kulttuuriin juurtuneesta naisvihasta käyttäen lukuisia voimakkaita lainauksia väitteidensä tueksi.

Poikkeuksellinen ura kritiikin varjoon

Michelle Obama, joka valmistui Princetonista ja Harvardista, loi vaikuttavan uran lakimiehenä, voittoa tavoittelemattoman järjestön johtajana ja Chicagon yliopiston varapresidenttinä ennen kuin palveli Valkoisessa talossa vuosina 2009–2017. Silti hänen mediauransa aikana kommentit keskittyivät johdonmukaisesti hänen asuihinsa puheiden tai taustan sijaan. Hän mainitsee esimerkkinä aikakauslehtiprofiilin, jonka otsikko alkoi hänen asullaan ja jätti hänen koulutuksensa ja uransa taka-alalle: "Otsikko alkoi sillä, mitä minulla oli ylläni, ei koulutuksestani tai urastani: kaikki alkoi siitä, miltä näytin."

Kehon häpeäminen kontrollin aseena

”Miehet hyökkäävät aina ulkonäköäsi vastaan, jos olet nainen. Maailmanlaajuisessa kulttuurissa on syvälle juurtunut tapa yrittää asettaa naiset oikeaan asemaan hyökkäämällä heidän fyysistä ulkonäköään vastaan”, hän toteaa selkeästi. Michelle Obaman mukaan tämä strategia ylittää rajat ja jatkuu feminismin edistyksestä huolimatta muuttaen naisen vartalon helpoksi kohteeksi ilmaistujen ajatusten kyseenalaistamiselle.

Koulutus ja yksityinen sektori: aktivistien valinnat

Tämän naisvihan torjumiseksi Michelle Obama on lisännyt julkisia esiintymisiään kirjoissa, kuten "Becoming", ja konferensseissa. Kotona hän on varovainen sanojensa kanssa tyttäriään, Maliaa ja Sashaa, kohtaan: hän välttää kysymästä heiltä, "seurustelevatko he jonkun kanssa", kysymystä, jota hän pitää seksistisenä ja viittaavana vanhempien epävarmuuteen, ja korostaa , "miksi naiset tarvitsisivat 'jonkun' ollakseen olemassa?"

Michelle Obama muuttaa näin oman kokemuksensa yleismaailmalliseksi vetoomukseksi kaksinaismoralismia vastaan ja kutsuu meitä kyseenalaistamaan kielelliset ja kulttuuriset refleksimme. Hänen viestinsä kaikuu kehotuksena arvostaa naisia heidän älykkyytensä ja tekojensa perusteella, kaukana pinnallisista arvioista, jotka edelleen estävät heidän kehitystään.