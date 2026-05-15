Olivia Rodrigon pukeutumisen kritiikin takana on syntymässä syvempi keskustelu.

Laulajien asujen kommentoimisesta heidän laulusuoritustensa ylistämisen ja taiteellisuuden arvostamisen sijaan on tullut lähes läpimurtoriiitti. Pop-rock-ikoni Olivia Rodrigo ei ollut poikkeus tästä julkisesta tuomiosta. Hänen babydoll-mekkonsa ja kovapintaiset kengät analysoitiin viimeistä yksityiskohtaa myöten lauman nimettömien kommentoijien toimesta. Tästä tyylilausunnoksi tarkoitetusta asusta melkein tuli kansallinen ongelma.

Olivia Rodrigon babydoll-mekko, kritiikin magneetti

Olivia Rodrigon nimi nousee jatkuvasti uutisiin. Amerikkalainen laulaja, joka tunnetaan eklektisestä musiikkityylistään ja erittäin henkilökohtaisesta pop-rock-otteestaan, ei ole otsikoissa kiistattoman lahjakkuutensa, vaan uusimman, näennäisesti harmittoman lavalookinsa vuoksi. Hänen asustaan, joka oli tarkoitettu taustaksi, toissijaiseksi elementiksi hänen esiintymisessään, on tullut viraaliksi keskustelunaiheeksi.

Spotify Billions Club -tapahtumassa, jossa tunnustetaan miljardin striimauksen rajan ylittäneitä artisteja, "Bad Idea Right" -kappaleen laulaja pysyi uskollisena tyylilleen ja ilmaisi jälleen kerran ainutlaatuisen identiteettinsä muodin kautta. Hän esiintyi mikrofonin ääressä pienillä kukilla ja pitsillä koristellussa babydoll-mekossa. Lisätäkseen ripauksen särmäystä tähän hillittyyn mekkoon ja bloomer-shortseihin hän puki jalkaansa rohkeat saappaat ja alle näkyvät valkoiset sukat. Tämä retro-country-tyyliä ja 2000-luvun rock-estetiikkaa yhdistävä kokonaisuus levisi nopeasti kulovalkean suosioon.

Verkossa, eräänlaisena kollektiivisena immuniteettina, internetin käyttäjät nimittävät itsensä säännöllisesti muotikriitikoiksi eivätkä epäröi pohtia julkkisten vaatevalintoja ikään kuin heillä olisi sananvaltaa asiassa. "Liian lyhyeksi", "säädyttömäksi" tai jopa suorastaan "lapselliseksi" pidetty näennäisen viaton mekko on muuttunut äärimmäiseksi loukkaukseksi, häpeän loukkaukseksi, saatanallisten aikomusten kohteeksi. "Voiko Olivia Rodrigo pukeutua kuin tavallinen poptähti ja lakata yrittämästä näyttää vauvalta?" ehdottaa eräs internetin käyttäjä X:ssä (entinen Twitter).

Katso tämä postaus Instagramissa Rodrigo Partridge Dailyn (@rodrigo.partridge.daily) jakama julkaisu

Mitä internetin käyttäjät kritisoivat tästä "viattomasta tyylisestä" mekosta

Internetin käyttäjät eivät nostaneet esiin vain "vanhanaikaista" designia tai "muotivirhettä". He menivät verkkojutussaan pidemmälle syyttäen taiteilijaa "pikkutytön käyttäytymisestä" ja lapsen asun "seksualisoinnista". Aivan kuin babydoll-mekko olisi jättimäinen versio posliininukkien hauraalle iholle ommelluista asuista tai kuuluisi yksinomaan taaperoiden vaatekaappiin. Näiden hätäisten arvioiden mukaan muodilla on suvaitsevaisuuskynnys, raja, jota ei pitäisi ylittää. Vaikka lasten bikinit, lapsiystävällinen meikki ja pikkutyttöjen minishortsit otetaan yleisesti vastaan välinpitämättömästi, Olivia Rodrigon babydoll-mekko on herättänyt järjettömän kiistan.

Sillä, mitä internetin käyttäjät vertaavat "tyttömäiseen asuun", on itse asiassa tarina kerrottavanaan. Se ei ole provokaatio eikä hulluuden puuska huomion herättämiseksi. Tämä teos sopii hyvin Olivia Rodrigon uusimman albumin "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" taiteelliseen suuntaan, jossa Olivia Rodrigo yhdistää riehakasta grrrl-estetiikkaa vintage-fikkeittelyyn.

”Haluan kaiken olevan leikkisää ja rentoa”, laulaja kertoi brittiläiselle Voguelle pukeutumiskoodistaan. Valitettavasti internetin käyttäjät ottivat tämän tyylin hyvin vakavasti ja kritisoivat sitä kuin mätää tomaattia julkisella aukiolla. He eivät todennäköisesti ole tietoisia mekon alkuperästä, joka on koristanut monia siluetteja, mukaan lukien ikonisen Jane Birkinin. Babydoll-mekko oli militantti vastaus aikansa konservatiiviseen muotiin, ja sitä käyttivät myös rock-yhtyeet, kuten Courtney Love, häiritsevänä symbolina.

Asukokonaisuus, joka ei kaipaa anteeksipyyntöä tai perusteluja

Viime kädessä tätä mekkoa koskeva keskustelu menee paljon yksinkertaisen muotimaun kysymyksen pidemmälle. Se heijastaa ensisijaisesti tätä outoa kollektiivista pakkomiellettä naisten ulkonäön tarkkailuun julkisuudessa, ikään kuin jokainen sentti kangasta ansaitsisi asiantuntija-analyysin ja kantaisi välttämättä piilotettua viestiä. Miesartisteille "rohkeaa" asua usein ylistetään esteettisenä valintana. Naislaulajalle siitä tulee nopeasti epäilyn, moralisoinnin tai taka-ajatusten syytösten lähde.

Olivia Rodrigo ei tehnyt mitään muuta kuin mitä kaikki suuret taiteilijat tekevät: hän kertoi tarinan siluetin kautta ja käytti sitä heijastavia vaatteita. Hänen babydoll-mekkonsa oli yksinkertaisesti identiteetin osoitus, visuaalinen viittaus, ei kieroutunut parodia lapsuudesta. Se oli yksinkertaisesti osa taiteellista jatkumoa, uskollinen universumille, jota hän oli rakentanut alusta asti, jossain mustelman murtaman romantiikan, vuosi 2000 -nostalgian ja rock-kunnioittamatta jättämisen välimaastossa.

Vaikka kollektiivinen mielikuvitus usein tuo mieleen kuvia rocktähdistä nahkatakkeissa, revityissä farkuissa ja iskulause-t-paidoissa, tämä ei ole ehdoton sääntö. Olivia Rodrigo todistaa, että lempeys ja raivo voivat olla rinnakkain, ja juuri se tekee hänen hahmostaan niin kiehtovan. Muodin tulisi pysyä vapauden tilana, ei sorron välineenä tai rangaistuksen tekosyynä.