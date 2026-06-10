Anne Hathawayn temppu "kohotettuihin kasvoihin": tekniikka, johon kannattaa suhtautua varauksella.

Näyttelijä, joka näyttelee Andreaa elokuvassa "Paholainen pukeutuu Pradaan", kiisti hiljattain huhut plastiikkakirurgiasta. Silti, kaksikymmentä vuotta ensimmäisen elokuvan julkaisun jälkeen, hän ei ole juurikaan muuttunut ja näyttää olevan geneettisesti ajan myötä etulyöntiasemassa. Vaikka elokuvateollisuus puolustaa ikuista nuoruutta, Anne Hathaway vastaa tähän nuorennusvaatimukseen kampauksella, joka antaa illuusion kymmenen vuotta nuoremmasta olemuksesta. Siitä tuli nopeasti internetin käyttäjien uusin hiusvillitys.

Kampaus kasvojen pidentämiseksi ilman leikkausta

Anne Hathaway, joka debytoi elokuvassa "Prinsessapäiväkirjat" ja näytteli mallina työskentelevää Andreaa elokuvassa "Paholainen pukeutuu Pradaan", on ollut lukuisten huhujen kohteena. Pian tämän menestyselokuvan toisen osan, joka paljastaa armottoman muotiteollisuuden sisäpiirin toiminnan, mainostuksen jälkeen internetin käyttäjät luulivat saaneensa vihjeen: hän oli mennyt veitsen alle . He syyttivät Anne Hathawayta kasvojensa muokkaamisesta ja tämän modernin taian käyttämisestä pysyäkseen trendien mukana. Näyttelijätär, joka yritti pysyä tietämättömänä, päätti lopettaa spekulaatiot ja muut kyseenalaiset oletukset ulkonäöstään, joka oli ilmeisesti "liian virheetön" ollakseen pelkästään hyvien geenien tai huolellisesti levitetyn meikin seurausta.

Jos Oscar-palkittu näyttelijä näyttää "niin hyvin säilyneeltä", kuten internetin käyttäjät mielellään sanovat, se ei ole seurausta raskaasta meikistä tai "ikääntymistä ehkäisevästä" seerumista. Se on yksinkertaisesti kampauksen vaikutus, joka muistuttaa loistavaa optista harhaa. "Ja muuten, ihmiset olettavat, että nämä ovat valtavia lääketieteellisiä päätöksiä. (...) Halusin osoittaa, etten ole tehnyt suurta lääketieteellistä päätöstä. Kyse on vain kahdesta lettistä", hän selventää ärtyneenä ELLE-lehden haastattelussa .

Etkä tarvitse laumaa kokeneita kampaajia luodaksesi tätä kulissien takaista tekniikkaa kotona. Menetelmä on yksinkertainen. Tee vain kaksi pientä lettiä ohimotasolle noista joskus kurittomista pienistä hiuksista ja sido ne pään takaraivoon muiden suortuvien alle saadaksesi "välittömän kasvojenkohotuksen". Tapa muotoilla kasvojasi leikkaamatta hiuksiasi.

Sosiaalisessa mediassa tämä hiustekniikka on osoittautunut suosituksi.

Tämä kampaus, joka luo vaikutelman kiinteämmistä kasvoista, kohotetuista poskipäistä ja mantelinmuotoisista silmistä, on tullut todelliseksi muoti-ilmiöksi sosiaalisessa mediassa. Se ei ole jäänyt yksinomaan lahjakkaan Anne Hathawayn alueeksi, vaan siitä on tullut kollektiivinen hiusliike. Se on onnistunut muunnelma amerikkalaisen mallin Bella Hadidin virtaviivaisesta nutturasta ja amerikkalaisen laulaja-lauluntekijän Ariana Granden tiukasta poninhännästä, jotka tunnetaan myös "tuuheuttavasta" vaikutuksestaan.

Kauneuden harrastajat, jotka ovat aina valmiita kokeiluja varten verkossa, kuvaavat tuloksia kameralla. Heidän hämmästyneistä ilmeistään päätellen tämä mullistava kampaus ylittää kaikki heidän odotuksensa. Nämä "kiristiminä" käytetyt letit matkivat ruiskujen tarkkuutta käytännössä ilman sivuvaikutuksia. Vaikka tämä hiustekniikka saattaa vaikuttaa vaarattomalta verrattuna paikallispuudutusta ja lyhyttä toipumisaikaa vaativiin kosmeettisiin toimenpiteisiin, se voi myös osoittautua katastrofaaliseksi päänahan terveydelle.

Tämä pätee erityisesti silloin, kun tästä "virkistävistä kampauksista" tulee tapa. "Kun samoja hiuksia käytetään toistuvasti volyymin luomiseksi, erityisesti ohimoille tai kasvojen ympärille, se aiheuttaa paljon painetta erittäin herkille alueille", varoittaa Tina Mui, trikologi ja AWARE Hair -yrityksen perustaja, Bustlelle .

Kuitenkin kampaus, joka aiheuttaa myös ongelmia

Tämä "vuoden löydöksi" mainostettu kampaus poistaa väsymyksen merkit jopa koko yön kestäneen sarjan ahmimisen jälkeen, täydentää hiuksia, kuten kolminumeroisen hoidon, ja tarjoaa huomattavan energiapiikin. Näytät heti "ikäistäsi nuoremmalta" ja saat "kohotetun ilmeen", joka on kuin aikakauslehtien kiiltävillä sivuilla. Vaikka tämä hiustekniikka on lupaava, se vahingoittaa hiuksia hiljaa.

Päänahkaspesialisti kannustaa ihmisiä kuuntelemaan kehoaan ja kiinnittämään huomiota siihen, miltä heistä tuntuu vietettyään tuntikausia kasvojensa kanssa paineen alla, tiukkojen letitysten tukemana. "Jos tunnet lievää helpotusta, kun avaat poninhäntää, nutturaa, lettiä tai klipsipidennystä, se on selvä merkki siitä, että hiuksissa oli jännitystä", hän jatkaa. Tämä rasittaa hiuksia, jotka eivät ole tuhoutumattomia. Riski? Katkeilua, kutinaa tai jopa merkittävää hiustenlähtöä.

Näiden sivuhaittojen lisäksi tämä kampaus ylläpitää myös pölyistä, ylikiillotettua (tai pikemminkin kahdella lettillä tehtyä) kauneusihannetta. Ottaen huomioon, miten Hollywood kohtelee yli 40-vuotiaita naisia, tämä kampaus vaikuttaa enemmän sanelulta kuin aidolta kauneusvallankumoukselta.