Miley Cyrusin pureva vastaus valokuvaajalle

Miley Cyrus aiheutti hiljattain kohua Palm Springsin kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla keskusteltuaan valokuvaajan kanssa. Kun valokuvaaja huusi "Ei laseja!", hän vastasi nokkelasti ja päättäväisesti vahvistaen mainettaan lannistumattomana diivana.

Valokuvaaja haastaa supertähden

Poseeratessaan punaisella matolla Miley Cyrus otti aurinkolasinsa pois. Valokuvaaja huusi heti: "Ei, ei, ei – ei laseja!" Laulaja pysähtyi, kääntyi ilkikurisesti hymyillen ja lähestyi mielenosoittajaa. "Tiedät oikein hyvin, että jos huudat, teen täysin päinvastoin" , hän sanoi katsoen häntä suoraan silmiin. "Olemme tunteneet toisemme 20 vuotta! Jos käsket minun olla käyttämättä laseja, laitan ne heti päähäni."

Lopuksi huumorilla Miley jakaa varman reseptinsä: "Sano vain 'Rakastan lasejasi!', niin otan ne heti pois ." Sitten hän palaa poseeraamaan lasit tiukasti paikoillaan, sosiaalisen median suosionosoitusten saattelemana.

Katso tämä postaus Instagramissa Pop Basen (@popbase) jakama julkaisu

20 vuotta konfliktien yhteisymmärrystä

Tämä "sanallinen turnaus" paljastaa Miley Cyrusin ja paparazzien pitkän historian. Disney-alusta aina surkeaan muodonmuutokseensa asti hän on ylläpitänyt heihin suhdetta, joka perustuu molemminpuoliseen provokaatioon ja taustalla olevaan kunnioitukseen.

Video on jo kerännyt miljoonia katselukertoja. Internetin käyttäjät ylistävät Mileyn kuningatarmaista asennetta: auktoriteettia, höpsöä huumoria ja tilanteen täydellistä hallintaa. Oppitunti puhtaasta karismasta.