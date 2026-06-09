Tennispelaaja Naomi Osakan shortseihin ja korkokengillä pukeutunut asu on herättänyt reaktion.

Naomi Osaka jatkaa tenniksen ja muodin sääntöjen mullistamista. Japanin mestari nousi hiljattain otsikoihin, ei virallisilla turnauskentillä, vaan Pariisissa järjestetyssä tapahtumassa.

Siluetti, joka kulkee vastakkaiseen suuntaan

Sittemmin levinneissä kuvissa Naomi Osaka poseeraa maila kädessään pariisilaisen hotellin sisäpihalle pystytetyllä savikentällä punavalkoraidallisten aurinkovarjojen alla. Hänellä on yllään farkkushortsit ja väljä musta paita. Hiuksissa oleva printtipanta antaa asulle ainoan graafisen silauksen. Pääasiassa mustat stilettokorkokengät ovat kiinnittäneet huomion – valinta, joka on täysin ristiriidassa tällaisella alustalla odotettavien lenkkareiden kanssa.

Keskustelua herättävä kontrasti: urheilukengät vs. korkokengät

Sosiaalisessa mediassa Naomi Osakan asu herätti välittömästi tulvan kommentteja. Jotkut pitivät sitä rohkeana valintana, joka sekoitti tyylejä – valkoisen tenniksen kuvastoa paljon hienostuneempaan pukukoodiin. Toiset taas kokivat sen olevan liian jyrkkä kontrasti, joka muutti tenniskentän muotinäytökseksi.

Todellisuudessa nelinkertainen Grand Slam -mestari Naomi Osaka on viljellyt genrejen sekoitusta vuosia: huippu-urheilija, joka tekee mallia myös Louis Vuittonille, Niken lähettiläs, joka tekee yhteistyötä muotisuunnittelijoiden kanssa, aktiivinen äiti, joka poseeraa tyttärensä Shain kanssa uraauurtavimmissa lehdissä.

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Vahva muotisignatuuri

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Naomi Osaka on tehnyt tennistapahtumasta toimituksellisen hetken. Roland-Garrosissa 2026 hän astui Suzanne-Lenglenin kentälle mustassa korsetissa, jonka päällä oli Niken ja Kevin Germanierin suunnittelema kultainen Eiffel-tornista inspiroitunut mekko. Australian avoimissa viime tammikuussa hän valitsi meduusasta inspiroituneen asun, jossa oli huntu ja aurinkovarjo, ja jonka hän loi yhdessä lontoolaisen suunnittelijan Robert Wunin kanssa.

Jokaisessa ottelussa sama viesti: irtaudu valkoisen tenniksen yhtenäisestä koodista ja tee kentistä henkilökohtaisen ilmaisun tila. "En välitä kritiikistä. Tulen pelaamaan tennistä, en pitämään muotinäytöstä. Ja jos muut haluavat järjestää muotinäytöksen, niin päästäkää heidät menemään", hän hiljattain uskoutui vastauksena toimittajille, jotka arvostelivat hänen vaatevalintojaan.

Lähestymistapa, joka menee pelkän vaatteiden valitsemisen edelle.

Kyseessä on enemmän kuin pelkkä asu, vaan todellinen visuaalinen identiteetti, joka on syntymässä – urheilijan identiteetti, joka vaatii oikeuttaan pelata huippumuodissa ja olla rohkea niin kentällä kuin kadullakin. Tämän pariisilaisen asun shortsien ja korkokenkien yhdistelmä on osa laajempaa liikettä: pelaajasukupolvea, joka ei enää pyydä lupaa lajiliitoltaan ennen kuin osoittaa yksilöllisyyttään.

Uusimmalla shortsi- ja korkokengällään Naomi Osaka muistuttaa meitä siitä, miksi hänestä on tullut yksi muotimaailman seuratuimmista urheilijoista. Hän on pelaaja, joka kieltäytyy valitsemasta urheilullisen suorituskyvyn ja tyylillisen ilmaisun välillä.