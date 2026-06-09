”Euphoria”-sarja: Alexa Demie selittää, miksi yksi kohtaus sai hänet tuntemaan olonsa erittäin epämukavaksi

Alexa Demie on hitaasti nousemassa kuuluisuuden sumusta. Amerikkalainen näyttelijä ja malli, joka esittää Maddy Pereziä elokuvassa "Euphoria" (HBO), on juuri antanut harvinaisen kertomuksen vuosistaan kuvauksissa. Ja erityisesti yhdestä kohtauksesta, joka vuosia myöhemmin painaa häntä edelleen raskaasti.

Pelko roolinsa menettämisestä pikemminkin kuin painostus keneltäkään.

Myöntäminen on suoraviivaista. Hyvin nuorena sarjan alkaessa – ensimmäisen esityksen aikaan vuonna 2019 – Alexa Demie kertoo suostuneensa toistuvasti kuvaamaan kohtauksia ilman vaatteita pelätessään, että hänet korvattaisiin. "Ajattelin, että jos kieltäytyisin noista kohtauksista, en saisi roolia, en siksi, että kukaan olisi sanonut minulle niin. Vaan koska olin niin nuori enkä tiennyt", hän uskoutui haastattelussa The Hollywood Reporterille . Tämä vivahde havainnollistaa, kuinka vaitonaista paine voi olla elokuvateollisuudessa – elokuvauskulttuurin perintö, josta monet näyttelijät nyt puhuvat avoimesti.

Erityisesti yksi kohtaus järkytti häntä

Alexa Demien mainitsemista kohtauksista yksi erottuu erityisesti: kohtaus, jossa hänen hahmonsa pettää Jacob Elordin esittämää Natea. ”En sano, etten pitäisi seksistä, ja mielestäni se voidaan kuvata kauniisti. Tiedän myös, että sarja kuvaa teinityttöjen elämää. Mutta kun tein sen, tajusin: ’Okei, en pidä siitä, miltä se minusta tuntuu.’” Tämä lausunto pitää paikkansa monella tasolla. Alexa Demie ei tarkoita periaatteellista torjuntaa, vaan pikemminkin fyysistä, intiimiä tunnetta – epämukavuutta, jota hän ei ollut täysin ennakoinut suostuessaan kohtaukseen.

Tiimi joka kuunteli, ennakkotapaus jota ei toistettu

Hyviä uutisia: Alexa Demien kuvausten jälkeisiä kommentteja kuultiin. "Sanoin jotain jälkeenpäin, ja kaikki olivat hyvin empaattisia", hän selittää. Tämän seurauksena häntä ei koskaan pyydetty tekemään tuollaista kohtausta uudelleen. Tämä oppikirjaesimerkki heijastaa viimeaikaisia muutoksia elokuvalavoilla. #MeToo-liikkeen jälkeen intiimiyden koordinaattoreista on vähitellen tullut näyttelijöiden tietoisen suostumuksen takaajia – suhteellisen uusi rooli, mutta nyt lähes vakiorooli HBO:n sarjoissa, kuten "Euphoria".

Sarjaa ympäröivä laajempi kiista

Alexa Demien todistus tulee tietyssä kontekstissa. Useat viimeisen kauden "rohkeat" kohtaukset ovat olleet paljon keskustelun kohteena, erityisesti ne, joissa esiintyy Cassietä näyttelevä Sydney Sweeney. Jo vuonna 2023 näyttelijä puolusti julkisesti sarjan luojaa Sam Levinsonia: "Jos emme olleet tyytyväisiä johonkin, me kaikki puhuimme siitä. (...) On vaikea nähdä jonkun täysin raahaavan läpi mudan julkisuudessa julkisuuden ja median toimesta, kun kukaan ei oikeasti ole paikalla. Me olemme." Äskettäin kolmen kauden jälkeen päättynyt "Euphoria" jättää jälkeensä merkittävän kulttuurisen perinnön – mutta myös avoimen keskustelun siitä, miten nuoret näyttelijät kokevat kaikkein eksplisiittisimpien kohtausten kuvaamisen.

Tämän todistuksen kautta Alexa Demie tarjoaa harvinaisen kurkistuksen Hollywoodin näkyvimpien näyttelijöiden kulissien taakse. Hän toimii myös muistutuksena tärkeästä totuudesta: elokuvan kuvauspaikalla vapaus sanoa ei ei ole koskaan niin yksinkertaista kuin miltä se näyttää, varsinkaan niille, jotka vasta aloittavat. Hänen nyt julkinen kertomus toimii kutsuna – tuotantoille kuunnella tarkemmin ja nuorille näyttelijöille suojella itseään paremmin.