Näyttelijä Emilia Clarke muistelee koettelemusta, joka sai hänet uskomaan, että "se oli hänen elämänsä loppu".

Brittiläinen näyttelijä Emilia Clarke puhui liikuttavasti vakavista terveysongelmista, joita hän kohtasi "Game of Thrones" -menestyksensä huipulla. Hän kertoi kahdesta aivoverenvuodosta, jotka mullistivat hänen elämänsä ja melkein lopettivat hänen uransa.

Pelon ja epävarmuuden leimaama ajanjakso

Noustuaan kuuluisuuteen Daenerys Targaryenin roolisuorituksensa ansiosta HBO:n hittisarjassa, Emilia Clarke kohtasi erityisen vaikean henkilökohtaisen koettelemuksen uransa ollessa nousussa. Näyttelijä Emilia Clarke kertoi Elizabeth Dayn How To Fail -podcastin vieraana, kuinka hän oli pitkään uskonut, ettei selviäisi hengissä kärsittyään toisesta aivoverenvuodosta.

Hän selitti, että tämä ajanjakso oli vaikuttanut syvästi hänen suhteeseensa elämään ja kuolemaan. Kertomuksensa mukaan hän tunsi "paenneensa" jotakin väistämätöntä, jopa siinä määrin, että hän uskoi "kuolevansa". Tämä ajatus kummitteli hänen mielessään päivittäin toipumisensa aikana.

"Game of Thronesin" ensimmäisen kauden jälkeen seurasi äkillinen levottomuuden aalto.

Ensimmäinen verenvuoto ilmeni pian "Game of Thronesin" ensimmäisen kauden kuvausten päättymisen jälkeen. Emilia Clarke kertoi kokeneensa vakavan romahduksen treenatessaan kuntosalilla Lontoossa. Tuolloin hän kohtasi merkittävää ammatillista painetta sekä voimakasta henkilökohtaista stressiä.

Näyttelijä kuvaili "äkillistä ja äärimmäistä kipua", joka oli verrattavissa "kumin napsahtamiseen hänen aivoissaan". Oireet pahenivat nopeasti, ja hän tajusi, että jotain vakavaa oli tapahtumassa. Useiden lääkärintutkimusten jälkeen lääkärit diagnosoivat aivoverenvuodon, jonka aiheutti aneurysma. Tilanteen vakavuudesta huolimatta Emilia Clarke jatkoi ammatillisen tulevaisuutensa miettimistä. Hän oli erityisen huolissaan siitä, että sarjan tuottajat pitäisivät häntä "liian hauraana" jatkaakseen kuvaamista.

Halu pitää terveydentilansa salassa

Lausunnoissaan Emilia Clarke selitti myös, ettei hän ollut puhunut koettelemuksesta juurikaan työpiirilleen. Hän oli ilmoittanut siitä vain sarjan tekijöille, David Benioffille ja D.B. Weissille, yrittäen samalla säilyttää tietyn tason vaitioloa terveytensä suhteen.

Emilia Clarke myönsi tunteneensa "eräänlaista häpeää" tämän lääketieteellisen episodin jälkeen ja pelänneensä, että "häntä kohdeltaisiin eri tavalla alalla, jossa paine on jatkuvaa". Tämä halu pysyä hiljaa johti hänet jatkamaan työskentelyä toipumiseensa liittyvistä fyysisistä ja psyykkisistä vaikeuksista huolimatta. Muutamaa vuotta myöhemmin Emilia Clarke paljasti julkisesti kärsineensä toisesta aivoverenvuodosta, joka vaati lisäleikkausta.

Tästä koettelemuksesta henkilökohtaiseen sitoutumiseen

Toivuttuaan Emilia Clarke päätti muuttaa tämän tuskallisen kokemuksen konkreettisiksi teoiksi. Vuonna 2019 hän perusti organisaation, joka on omistautunut tukemaan aivovamman jälkeistä kuntoutusta. Organisaatio keskittyy esimerkiksi neurorehabilitaatioon ja neurologisen trauman jälkeiseen eristäytymiseen. Emilia Clarke toivoo voivansa lisätä yleisön tietoisuutta aivovammojen usein näkymättömistä seurauksista ja parantaa selviytyjille annettavaa hoitoa.

Emilia Clarke on jo useiden vuosien ajan puhunut vapaammin tästä elämänsä vaiheesta. Hänen kertomuksensa korostavat psykologisia arpia, joita tällaiset koettelemukset voivat jättää jopa fyysisen toipumisen jälkeen.

Kertomalla kahdesta aivoverenvuodosta, joita hän koki "Game of Thronesin" kuvausten aikana, Emilia Clarke tarjoaa erityisen vaikuttavan todistuksen pelosta, haavoittuvuudesta ja toipumisesta. Sarjan maailmanlaajuisen menestyksen takana näyttelijä kävi itse asiassa läpi yhtä elämänsä vaikeimmista ajanjaksoista. Nykyään hän käyttää kokemustaan lisätäkseen tietoisuutta ja tukeakseen ihmisiä, jotka kohtaavat samanlaisia neurologisia traumoja.