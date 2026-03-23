"Ei tarpeeksi kurvikas": Tämä näyttelijä saa kritiikkiä ulkonäöstään

Anaëlle G.
@emilysteaparty / Instagram

Amerikkalainen näyttelijä Emily Rudd, joka näyttelee Namia Netflixin live action -sovituksessa "One Piece", on saanut toistuvaa kritiikkiä ulkonäöstään, jonka katsotaan olevan "riittämättömän kurvinen" rooliin.

Kritiikkiä sen "riittämättömästä muodosta"

Siitä hetkestä lähtien, kun näyttelijät julkistettiin vuonna 2023, jotkut fanit kritisoivat Emily Ruddia siitä, ettei hänellä ollut animen/mangan Namin "liioiteltuja kurveja". Nami on vartaloineen pin-up-tytön arkkityyppi, ja jotkut valittivat, ettei Emily Rudd sopinut tähän imagoon. Nämä kommentit jatkuivat jopa ensimmäisen kauden (2023) jälkeen ja ennen toista kautta, ja niihin liittyi kommentteja , kuten "Hän on liian litteärintainen Namiksi".

Puolustajat, jotka hyökkäävät vastahyökkäyksiin

Onneksi enemmistö puolustaa Emily Ruddia. Monet huomauttavat, että animen naisvartalot ovat suhteettomia ja epärealistisia: "Emme olisi koskaan löytäneet näyttelijää, jolla olisi tuollaiset mitat ilman absurdia tietokoneella piirrettyä kuvaa", väittää eräs fani Redditissä . Maailmankuulun mangan "One Piece" kirjoittaja Eiichiro Oda itse kannatti valintaa hänen "kauniin sielunsa" eikä ulkonäkönsä vuoksi. Muut internetin käyttäjät väittävät: "Ulkonäöllä ei ole väliä, hän näyttelee Namia täydellisesti – älykkäänä, vahvana, ilkikurisena."

Huolimatta kritiikistä hänen "hahmostaan", Emily Rudd loistaa Nami'n tavoin karismallaan ja lahjakkuudellaan, ja vaativat fanit ylistävät uskollista sovitusta, jossa näytteleminen on etusijalla epärealistisiin 2D-fantasiaan nähden.

Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
Rannalla tämä cheerleader esittelee vartaloaan "merenneito"-lookissa

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Rannalla tämä cheerleader esittelee vartaloaan "merenneito"-lookissa

Havaijin rannalla "Dallas Cowboysin" cheerleader Kleine Powell esittelee vartaloaan ultravärikkäässä asussa ja on omaksunut "merenneito"-lookin kauden jälkeiselle lomalleen...

"Elämä voi olla kaunista ilman aviomiestä": tämä laulaja avautuu avioliittoon liittyvästä paineesta

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä, muusikko ja näyttelijä Olivia Rodrigo toteaa avoimesti, että "voi olla onnellinen ilman aviomiestä". Hänen näkemyksensä avioliitosta...

Intiimin kohtauksen jälkeen tämä Bridgertonin tähti avautuu vaikeasta hetkestä

Intiimien kohtausten kuvaaminen on olennainen osa monia nykyajan tuotantoja, mutta nämä kohtaukset voivat olla erityisen haastavia näyttelijöille. Ruth...

Tämä näyttelijä kertoo taistelustaan riippuvuutta vastaan ja siitä, mikä auttoi häntä jatkamaan eteenpäin.

Natasha Lyonne, joka tunnetaan mieleenpainuvista televisio- ja elokuvarooleistaan, puhui avoimesti matkastaan riippuvuuden kanssa. Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja korosti...

Dua Lipa jakaa herkän hetken kihlattunsa kanssa hiekalla

Brittiläinen laulaja-lauluntekijä Dua Lipa sytyttää Instagramin liekkeihin julkaisemalla karusellin hellyydenkipeitä kuvia rannalla kihlattunsa kanssa, ja pariskunnan kansikuva sulattaa...

"En vihaa lapsia": Chappell Roania syytetään "epäkunnioituksesta"

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Chappell Roan halusi selventää tilannetta selittämällä, ettei hän vihaa lapsia tai fanejaan ja ettei hän ollut...