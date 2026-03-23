"Ei tarpeeksi kurvikas": Tämä näyttelijä saa kritiikkiä ulkonäöstään

Amerikkalainen näyttelijä Emily Rudd, joka näyttelee Namia Netflixin live action -sovituksessa "One Piece", on saanut toistuvaa kritiikkiä ulkonäöstään, jonka katsotaan olevan "riittämättömän kurvinen" rooliin.

Kritiikkiä sen "riittämättömästä muodosta"

Siitä hetkestä lähtien, kun näyttelijät julkistettiin vuonna 2023, jotkut fanit kritisoivat Emily Ruddia siitä, ettei hänellä ollut animen/mangan Namin "liioiteltuja kurveja". Nami on vartaloineen pin-up-tytön arkkityyppi, ja jotkut valittivat, ettei Emily Rudd sopinut tähän imagoon. Nämä kommentit jatkuivat jopa ensimmäisen kauden (2023) jälkeen ja ennen toista kautta, ja niihin liittyi kommentteja , kuten "Hän on liian litteärintainen Namiksi".

Puolustajat, jotka hyökkäävät vastahyökkäyksiin

Onneksi enemmistö puolustaa Emily Ruddia. Monet huomauttavat, että animen naisvartalot ovat suhteettomia ja epärealistisia: "Emme olisi koskaan löytäneet näyttelijää, jolla olisi tuollaiset mitat ilman absurdia tietokoneella piirrettyä kuvaa", väittää eräs fani Redditissä . Maailmankuulun mangan "One Piece" kirjoittaja Eiichiro Oda itse kannatti valintaa hänen "kauniin sielunsa" eikä ulkonäkönsä vuoksi. Muut internetin käyttäjät väittävät: "Ulkonäöllä ei ole väliä, hän näyttelee Namia täydellisesti – älykkäänä, vahvana, ilkikurisena."

Huolimatta kritiikistä hänen "hahmostaan", Emily Rudd loistaa Nami'n tavoin karismallaan ja lahjakkuudellaan, ja vaativat fanit ylistävät uskollista sovitusta, jossa näytteleminen on etusijalla epärealistisiin 2D-fantasiaan nähden.