Näyttelijä Jessica Alba valitsi syntymäpäiväkseen sensaatiomaisen lookin.

Fabienne Ba.
@jessicaalba / Instagram

Amerikkalainen näyttelijä ja yrittäjä Jessica Alba juhli 45-vuotissyntymäpäiväänsä 28. huhtikuuta 2026 rakkaidensa kanssa. Hänen tilaisuutta varten jakamansa Instagram-karuselli sekoitti herkkiä hetkiä, inspiroivia lainauksia ja pitsiasuja, jotka resonoivat hänen seuraajiensa keskuudessa.

45-vuotishääpäivää vietettiin perheen ja rakkauden ympäröimänä

Jessica Alba juhli 45-vuotissyntymäpäiväänsä kumppaninsa, kolumbialaista ja meksikolaistaustaisen amerikkalaisen näyttelijän Danny Ramirezin, ja heidän kolmen lapsensa, Honorin, Havenin ja Hayesin, rinnalla. Hän kokosi juhlan hetkiä, lapsuuskuvia ja kokoelman merkityksellisiä lainauksia Instagramiin merkkipaalun kunniaksi. Intiimi ja sydämellinen syntymäpäivä, kaukana Hollywoodin suurista juhlista.

Kaksi pitsistä asua kaksiosaiseen iltaan

Syntymäpäiväillalliseensa Jessica Alba pukeutui mustaan, neliömäiseen pääntiehen, jossa oli ohuet olkaimet ja ripsipitsikoristeet, sekä turkooseihin riipukkeisiin kiinnitettyihin korvakoruihin ja useisiin kerrostettuihin kultaisiin kaulakoruihin. Myöhemmin samana päivänä hänellä oli yllään valkoinen, kukkapitsillä koristeltu V-pääntie, joka oli kerrostettu strukturoidun ruskean bleiserin alle – hiukset pehmeissä laineissa, suuret kultaiset korvakorut korvissa, silmät suljettuina, kun hän nautti palastaan syntymäpäiväkakkua.

Ei ole sattumaa, että syntymäpäiväksi valituilla kahdella asulla on sama yksityiskohta: pitsinen reunus pääntiessä. Tämä tyylivalinta heijastaa Jessica Alban viime kausina kulkemaa suuntaa – hienostuneita vaatteita, jotka leikittelevät keveydellä ja pysyvät tyylikkäinä.

Katso tämä postaus Instagramissa

Jessica Alban (@jessicaalba) jakama julkaisu

Syntymäpäiväviesti, joka kertoo paljon

Asujen lisäksi juuri julkaisun kuvateksti resonoi hänen seuraajiensa keskuudessa. ”Jälleen yksi auringonpaiste – ja jotenkin pehmeämpi, vahvempi, enemmän oma itseni kuin koskaan ennen”, hän kirjoitti. ”Tämä kulunut vuosi on ollut kaunis. Sellainen, joka venyttää sinua oikeisiin suuntiin, avaa sinut ja näyttää sinulle, kuinka paljon rakkautta ja valoa sinua ympäröi”, hän jatkoi. Hän päätti kiittämällä lapsiaan, kumppaniaan ja läheisiä ystäviään: ”Perheeni. Kolme lastani – koko sydämeni. Te valaiset kaiken.”

Nainen, joka kirjoittaa omat sääntönsä

Jessica Alba löydettiin 19-vuotiaana sarjasta "Dark Angel", joka toi hänelle Golden Globe -ehdokkuuden. Sittemmin hän on rakentanut yrittäjäimperiumin ja oli mukana perustamassa "The Honest Companya" vuonna 2011 – luonnollisten vauva- ja kotitaloustuotteiden brändiä, jonka arvo on saavuttanut miljardin dollarin rajan. 45-vuotiaana näyttelijänä, yrittäjänä ja kolmen lapsen äitinä hän ilmentää modernia menestystä yhdistäen liiketoimintaosaamisen, mediavaikutuksen ja perheeseen sitoutumisen, samalla kun hän on avainhenkilö elämäntyylin ja naisten voimaannuttamisen saralla.

Lyhyesti sanottuna Jessica Alba juhli 45-vuotissyntymäpäiviään omalla tavallaan: tyylikkäästi, vilpittömästi ja täysin omana itsenään. Näin usein parhaat syntymäpäivät vietetään.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Näyttelijä Gwyneth Paltrow paljastaa "odottamattomat" palat, jotka määrittelevät vuoden 2026
Entinen Miss Ranska ja lääkäri Marine Lorphelin haastaa stereotypioita "epätavanomaisella" urallaan.

