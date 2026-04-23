Tämä laulaja puhuu avoimesti kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstään ja siitä, mikä on muuttunut hänen elämässään.

Vuotta sen jälkeen, kun amerikkalainen laulaja, lauluntekijä ja tanssija Kehlani kertoi julkisesti mielenterveysongelmistaan, hän pohtii diagnoosin aiheuttamaa mullistusta. Äskettäisessä haastattelussa hän kuvailee matkaa, jota ovat leimanneet "tietoisuus, terapia ja uusi elämäntapa".

Diagnoosi, joka merkitsee käännekohtaa

Vuonna 2025 Kehlani ilmoitti, että hänellä oli diagnosoitu kaksisuuntainen mielialahäiriö ja epävakaa persoonallisuushäiriö. Tämä paljastus muutti syvällisesti hänen jokapäiväistä elämäänsä. Hän selittää, että vaikeuksilleen nimen keksiminen oli olennainen askel, mutta se toi mukanaan myös sitoumuksen: ymmärtää paremmin, miten hän toimii, ja mukauttaa elämäänsä sen mukaisesti.

Terapia, hoito ja tietoisuus

Tämän diagnoosin jälkeen Kehlani on ottanut käyttöön useita seurantamenetelmiä, mukaan lukien lääkitystä ja erilaisia terapeuttisia lähestymistapoja. Hän korostaa niin sanotun "mentaalisen työkalupakin" merkitystä.

Tämä uusi tietoisuus auttaa häntä erityisesti tunnistamaan oireensa ja laukaisevat tekijänsä nopeammin. Hän oppii vähitellen tunnistamaan kohtausten varoitusmerkkejä, kuten unihäiriöitä, energianvaihteluita tai käyttäytymisen muutoksia.

Oppiminen elämään "eri tavalla"

Kehlani selittää myös, että hän määrittelee parhaillaan itselleen sopivaa elämäntapaa ottaen huomioon mielenterveytensä. Tämä tarkoittaa parempaa kommunikointia ympärillään olevien ihmisten kanssa. Hän kannustaa läheisiään kiinnittämään huomiota tiettyihin merkkeihin ja puuttumaan tarvittaessa. Tästä läpinäkyvyydestä on tulossa keskeinen osa hänen vakauttaan, minkä ansiosta hän ei enää kohtaa vaikeita aikoja yksin.

Matka, jota leimasivat repeämän hetket

Ennen diagnoosiaan Kehlani kävi läpi erityisen intensiivisen ajanjakson, jolle oli ominaista ahdistus, viha ja eräänlainen vainoharhaisuus. Hän kuvailee murtumiskohtaa, joka sai hänet hakemaan apua. Jälkikäteen hän myöntää, että tämä vaihe oli ratkaiseva: ilman tätä jaksoa hän ei ehkä olisi saanut diagnoosia tai aloittanut tätä työtä itsensä kanssa.

Uusi vaihe hänen elämässään ja urallaan

Nykyään Kehlani jatkaa uraansa ja integroi näitä uusia henkilökohtaisia realiteetteja. Äskettäin Grammy-palkinnolla palkittu hän ilmentää myös avoimempaa keskustelua mielenterveydestä musiikkialalla. Hänen tarinansa korostaa keskeistä viestiä: mielen ymmärtäminen on prosessi, joka vaatii aikaa, työkaluja ja tukea.

Jakamalla kokemuksensa Kehlani auttaa valottamaan kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja siihen liittyviä tosiasioita. Hänen matkansa havainnollistaa sekä diagnoosin monimutkaisuutta että sen tarjoamia kasvumahdollisuuksia jatkuvan itsetutkiskelun ja henkilökohtaisen kehityksen kautta.

Beyoncén sisko uskaltaa tehdä "särmikkään" muodonmuutoksen ultralyhyellä hiustenleikkauksella

