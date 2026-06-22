"Tiesin kuka hän oli": Ester Expósiton paljastus Kylian Mbappésta kiehtoo faneja

Monte Carlon televisiofestivaaleilla palkittu näyttelijä Ester Expósito antoi haastattelun, jossa yksi paljastus kiinnitti kaikkien huomion. Kun Legend -media kysyi espanjalaisnäyttelijältä Kylian Mbappén nimestä, jonka nimeen on yhdistetty hänen nimeään viime kuukausina, tämä päästi irti lyhyen lauseen – "Tiesin kuka hän oli" – mikä herätti hänen faniensa kiinnostuksen välittömästi.

Lyhyt viittaus Kylian Mbappén toimintaan

Vuoden alusta lähtien Ester Expósiton nimi on yhdistetty säännöllisesti ranskalaisen jalkapalloilijan nimeen, ja heidät on nähty yhdessä useita kertoja. Kumpikaan ei kuitenkaan ole julkisesti kommentoinut tämän yhteyden luonnetta. Vaikeinololleen uskollisena Ester Expósito on käsitellyt aihetta vain lyhyesti ja myöntänyt yksinkertaisesti tietävänsä kuka hän on – mikä on itsestäänselvyys, kun otetaan huomioon urheilijan maailmanlaajuinen maine. Ester Expósito toisti myös halunsa suojella yksityisyyttään ja totesi, ettei hän halua tämän mediahuomion varjostavan uraansa.

"En tiedä jalkapallosta mitään."

Tämän viittauksen lisäksi ennen kaikkea hänen suhteensa jalkapalloon teki häneen pysyvän vaikutuksen. "En tiedä jalkapallosta mitään! Olen käynyt stadionilla vain muutaman kerran elämässäni. Kotona kukaan ei katsonut otteluita televisiosta", hän tunnusti Le Parisienille . Ja tämä huolimatta lajiin liittyvästä kiihkoilusta Espanjassa: "Vaikka Espanja on hieno jalkapallomaa, minulla ei ole sitä kulttuuria", hän selitti.

Paradoksi hänen uudessa elokuvassaan

Tämä tunnustus on sitäkin "herkullisempi", koska se tulee tiettyyn hetkeen hänen urallaan. Ester Expósito on juuri saanut valmiiksi "Batonin" kuvaukset, ensimmäisen englanninkielisen elokuvansa, joka on kuvattu Yhdysvalloissa ja jonka juoni pyörii jalkapalloilijan ympärillä. "Se on maailma, jota tutkin, ja tässä elokuvassa kaikki tapahtuu kerralla. Joten alan kiinnostua siitä", hän selittää sattumasta huvittuneena.

Nouseva näyttelijä

Monte Carlossa Ester Expósito sai Kultaisen nymfin parhaasta kansainvälisestä tulokkaasta, palkinnon jo ennestään vaikuttavasta urastaan. Sarja "Elite" nosti hänet kansainväliseen kuuluisuuteen vuonna 2018, ollessaan vasta 18-vuotias, ja sittemmin hän on ottanut vastaan lukuisia projekteja välttääkseen typecastin. Hänet nähdään pian trillerissä "Enfrentados: Marfil" sekä elokuvassa "Dante", jonka ensi-ilta oli hiljattain Tribecan elokuvajuhlilla.

Paljastuksin harkitusti yksityiselämäänsä ja myöntäen vilpittömästi jalkapallotietämyksensä puutteen, Ester Expósito vahvistaa hienovaraisen luonteensa ja aikovansa keskittyä uraansa. Yksi asia on varma: kansainvälisten projektiensa myötä espanjalainen näyttelijä ja malli tulee jatkossakin olemaan otsikoissa, ennen kaikkea lahjakkuutensa ansiosta.