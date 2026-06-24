Paris Hiltonilla on erittäin amerikkalainen tyyli MM-kisojen katsomossa.

Tyypilliseen tapaansa Paris Hilton teki varmasti vaikutuksen FIFA World Cup 2026™ -tapahtumassa. Katsomossa USA:n joukkuetta kannustamassa ollut amerikkalainen liikenainen oli valinnut 100 % isänmaallisen asun, joka ei todellakaan jättänyt internetin käyttäjiä kylmäksi – jopa niin, että mielipiteet kommenteissa jakautuivat.

100 % amerikkalainen ilme

Tilaisuudessa Paris Hilton omaksui kansalliset värit, punaisesta valkoiseen ja siniseen. Hänellä oli yllään Yhdysvaltain maajoukkueen punavalkoraidallinen pelipaita, jonka hän yhdisti tähdillä koristeltuihin leveneviin farkkuihin, sinisiin nahkaisiin kynsikkäisiin ja paksusankaisiin sinisiin aurinkolaseihin. Koko ilmeen täydensivät hänen pitkät, laineikkaat vaaleat hiuksensa. Se oli Paris Hiltonin tapa yhdistää tavanomainen tyylinsä tapahtuman juhlavaan ja isänmaalliseen henkeen.

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Sekalaiset reaktiot

Mielipiteet jakautuivat kommenteissa: jotkut internetin käyttäjät kehuivat "rohkeaa, hauskaa ja täydellisesti teemaan sopivaa asua", kun taas toiset pitivät koko lookia "hieman teatraalisena". Jotkut jopa kyseenalaistivat hänen "todellisen kiinnostuksensa jalkapalloon". On syytä muistaa, että henkilön ulkonäköä tai vartaloa ei pitäisi koskaan käyttää hänen pätevyytensä arvioimiseen millään alalla.

Ja vaikka tämä pätee kaikkiin, naiset kohtaavat edelleen liian usein itsepintaisia stereotypioita jalkapallon maailmassa. Intohimoisella, kannattajalla tai lajin asiantuntijalla ei ole mitään tekemistä sukupuolen kanssa: naiset voivat nauttia ja seurata jalkapalloa samalla innolla ja tiedolla kuin miehet. On aika unohtaa kliseet, että he ovat siellä vain "näyttääkseen kauniilta" tai eivät tiedä pelistä mitään.

Itsevarman isänmaallisuuden ja näyttävän tyylin yhdistävä Paris Hilton teki huomattavan esiintymisen FIFA World Cup 2026™ -tapahtumassa. Tyylikkyyden lisäksi hän oli paikalla kannustamassa maajoukkuetta ja osallistui Yhdysvaltojen ja Paraguayn väliseen avausotteluun Los Angelesin stadionilla, jonka amerikkalaiset voittivat vakuuttavasti (4-1).