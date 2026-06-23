"Hän ei näytä 45-vuotiaalta": Paris Hilton ällistyttää puuteripinkissä mekossaan

Amerikkalainen liikenainen Paris Hilton jakoi sarjan kuvia täysin kimaltelevassa puuteripinkissä asussa. Hänen ulkonäkönsä hurmasi hänen seuraajansa, joista monet ylistivät hänen ajatonta tyyliään.

Säihkyvä puuteripinkki look

Tässä Los Angelesin ylle avautuvalla kattoterassilla otetussa kuvasarjassa Paris Hilton oli pukeutunut puuterinpinkkiin helmillä ja kimaltelevalla neuleella koristeltuun asuun. Lahkeen asti ulottuvaa halkiota koristivat paljetein koristellut kohokuvioidut kukat, yhteensopiva kaulapanta ja pitkät kimaltelevat käsineet. Asusteista hän valitsi tavaramerkikseen vaaleanpunaisilla strasseilla koristellun perhosaurinkolasinsa ja saman sävyisen kristalleilla koristellun laukun. Päästä varpaisiin ulottuva pinkki look on uskollinen hänen tavaramerkkityylilleen.

Katso tämä postaus Instagramissa Paris Hiltonin (@parishilton) jakama julkaisu

Itselleen uskollinen estetiikka

Syy tämän asun suosioon on se, että se ilmentää täydellisesti tyyliä, joka teki Paris Hiltonista kuuluisan. 2000-luvun alkupuolelta lähtien hän on vaalinut "prinsessa"-estettiikkaa yhdistäen karkkipinkkiä, glitteriä ja anteeksipyytelemätöntä hienostuneisuutta. Se on visuaalinen tunnus, josta hän ei ole koskaan luopunut, ja joka nyt inspiroi kokonaista sukupolvea, joka kaipaa "Y2K"-lookia.

Fanit voittivat puolelleen

Ei ole yllättävää, että julkaisu herätti tulvan kehuja. Ulkonäön ihailemisen lisäksi monet internetin käyttäjät ylistivät hänen johdonmukaisuuttaan. "Rakastan sitä, ettei hän ole koskaan muuttunut", eräässä kommentissa luki viitaten tyyliin, joka on pysynyt uskollisena itselleen vuosien varrella.

Muut kommentit kuitenkin keskittyivät hänen ikäänsä, esimerkiksi "Hän ei näytä 45-vuotiaalta". Vaikka nämä viestit saattavat olla hyväntahtoisia, ne perustuvat ongelmalliseen ajatukseen. Kohteliaisuuden varjolla ne pelkistävät naiset heidän ikäisekseen ja ylläpitävät käsitystä, että "nuoreksi" pidettynä oleminen on edelleen korkein hyväksynnän muoto. Silti monille tämä identiteetin kunnioittaminen on "mikä tekee hänestä niin viehättävän", paljon enemmän kuin hänen oletettu kykynsä näyttää "ikäistään nuoremmalta".

Imagoaan lukuun ottamatta Paris Hilton on vakiinnuttanut asemansa todellisena liikenaisena. Vaikuttajien edelläkävijänä hän on rakentanut imperiumin, joka kattaa kaiken hajuvesistä mediaan, säilyttäen samalla lumoavan imagon, joka teki hänestä kuuluisan. Tämä menestys todistaa, että hän on paljon enemmän kuin vain "pop-ikoni".