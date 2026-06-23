52-vuotias Penélope Cruz kääntää päitä uudella hiustenleikkauksellaan.

Julia P.
@dimitrishair / Instagram

Espanjalainen näyttelijä Penélope Cruz on julkistanut lyhimmän hiuksensa vuosiin, eikä tulos ole jäänyt huomaamatta. "Poikaystävän bobiksi" kutsuttu uusi leikkaus vahvistaa hänen mieltymystään bob-leikkeihin ja antaa samalla hänen imagolleen selkeän rennon säväyksen.

Rento "poikaystävä-bob"

Julkkiskampaaja Dimitris Giannetos jakoi muutoksen kuvineen Instagramissa. Los Angelesissa tehty leikkaus ulottuu nyt olkapäille ja on Penélope Cruzin lyhin kampaus pitkään aikaan. Pysyen uskollisena "poikaystävä-polkkatukka"-trendille stylisti valitsi tarkoituksella "vaivattoman" tyylin, jota hän kuvailee "päivän jälkeiseksi" tyyliksi: hieman pörröinen ja sivulle kammattu ilman harjausta. Pitkä, sivulle kammattu otsatukka kehystää kasvot ja täydentää tämän luonnollisen ilmeen.

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Dimitris Giannetosin (@dimitrishair) jakama julkaisu

Hänen tyylistään inspiroitunut leikkaus

Tähän muodonmuutokseen kampaaja sai inspiraationsa näyttelijättären asun avainkappaleesta: monivärisestä tweed-takista, jossa yhdistyvät fuksianpunainen, violetti ja tummansininen. Penélope Cruz käytti sitä auki valkoisen paidan päällä, jota koristivat kultaiset napit, tähdenmuotoiset korvakorut ja useat kultariipuksilla varustetut kaulakorut. Meikkiin hän valitsi savuisen luumun sävyisen luomivärin ja ripauksen hohtavaa malvaa poskipäihin ja huuliin luodakseen valoisan, kesäisen ilmeen.

"Bob-aikakauden" huipentuma

Tämä hiustenleikkaus on uusi vaihe näyttelijättären aiemmin tänä vuonna aloittamassa hiustenmuutoksessa. Tammikuussa Pariisin muotiviikkojen näytöksessä hän oli jo vaihtanut pitkät ruskeat hiuksensa pitkään, tuuheaan polkkatukkaan. Kevään mittaan Penélope Cruz vaalensi hiusväriään lisäämällä vaaleita raitoja. Tässä uudessa polkkatukassa hän on lyhin hiuksensa sitten vuoden 2024 Met-gaalan.

Näyttelijä, jonka tyyli kehittyy jatkuvasti

Penélope Cruz on noussut kansainväliseen kuuluisuuteen elokuvilla, kuten "Vicky Cristina Barcelona", "Volver" ja "Pirates of the Caribbean", ja hänet tunnetaan myös muoti- ja kauneusvalinnoistaan. Jokaisella esiintymisellä hän todistaa osaavansa yhdistää eleganssin ja rohkeuden, eikä koskaan tyydy staattiseen imagoon.

Tällä rennon boyfriend-bolb-kampauksella Penélope Cruz on jälleen kerran onnistunut uudistumaan. Yhdistämällä muoti-inspiraatiota kesäiseen tunnelmaan hän muistuttaa meitä siitä, että yksinkertainen hiustenleikkaus voi riittää piristämään tyyliä. Ei ole yllättävää, että se kääntää päitä.

Julia P.
Julia P.
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
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