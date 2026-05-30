Tämä amerikkalainen näyttelijä Euphoriasta vastaa kasvojaan koskevaan kritiikkiin

Amerikkalainen näyttelijä Chloe Cherry, joka nousi kuuluisuuteen sarjassa "Euphoria", on kyllästynyt ulkonäköään koskeviin kommentteihin. Hän on päättänyt vastata niihin tuomitsemalla "todellisen pakkomielteen kasvoihinsa".

"Sosiaalinen kokeilu" kritiikin edessä

Brittiläisen naistenlehden videohaastattelussa Chloe Cherry käsitteli kritiikkitulvaa, jota hänen huuliinsa oli kohdistunut hänen esiintymisensä jälkeen Euphoria-sarjan toisella kaudella. "Kaikki sanoivat: 'Voi luoja, huulesi ovat valtavat!' Ja minä ajattelin: 'No, nuo ovat minun kasvoni'", hän kertoi. Näyttelijälle tämä reaktioiden vyöry sai "sosiaalisen kokeen" tunnelman, joka paljasti, miten ihmiset tuomitsevat jonkun, joka päättää muuttaa omaa kehoaan. "Ihmiset välittävät aivan liikaa siitä, mitä muut ihmiset tekevät omilla kasvoillaan", hän väitti.

Huulet, jotka ovat levinneet viraaliksi elokuvan "Euphoria" jälkeen

Chloe Cherryn ulkonäköä on tarkkailtu siitä lähtien, kun hän näytteli Fayea HBO:n hittisarjassa. Hänen saapumisensa toiselle kaudelle nosti hänet kuuluisuuteen, mutta laukaisi myös tulvan meemejä ja kommentteja hänen täyteläisistä huulistaan. Jo vuonna 2022 hän kertoi Variety-lehdelle hämmästyksensä ilmiön laajuudesta: hänen suutaan käsittelevien otsikoiden ja julkaisujen määrä tuntui hänestä yksinkertaisesti "epätodelliselta".

Selkeä ja rehellinen lähestymistapa hänen muutoksiinsa

Chloe Cherry ei piilottele, vaan hän omaksuu valintansa täysin. "Totta kai minulle laitetaan huulten täyteaineita", hän selitti Voguen kauneusvideossa. Hän jopa myöntää käyneensä niissä niin usein, ettei enää tarvitse puuduttavaa voidetta. "Se on minun juttuni", hän tiivistää. Chloe Cherry myöntää käyttäneensä aluksi Botoxia ja täyteaineita, koska hän ei pitänyt kasvoistaan, ennen kuin niistä tuli "tapa". Huumorilla hän vitsailee otsastaan, jolle hän uskoo tehneensä niin paljon töitä, että lihas on "surkastunut". Tästä huolimatta hän sanoo olevansa "tyytyväinen tulokseen".

Keskustelua oman kehon hallinnan vapaudesta

Henkilökohtaisen kokemuksensa lisäksi Chloe Cherryn lausunto korostaa keskeistä yhteiskunnallista kysymystä: jokaisen oikeutta hallita omaa ulkonäköään ilman tuomitsemista. Kieltäytymällä puolustelemasta itseään Chloe Cherry muistuttaa meitä totuudesta, joka usein unohdetaan verkossa: hänen kasvonsa kuuluvat vain hänelle. Tämä autonomian viesti resonoi syvästi aikana, jolloin naisten ulkonäköä kommentoidaan, analysoidaan ja kritisoidaan sosiaalisessa mediassa enemmän kuin koskaan.

Vastaamalla suoraan kritiikkiin Chloe Cherry muuttaa toistuvan kiistan yksilönvapauden vetoomukseksi. Hän lähettää selkeän viestin: se, mitä ihminen päättää tehdä omalla kehollaan, on hänen oma asiansa.