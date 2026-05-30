Metallinhohtoisilla ballerinakenkillään Emma Roberts vahvistaa tämän trendin paluun.

Léa Michel
@emmaroberts / Instagram

Ballerinakengät eivät ole vielä valmiit. New Yorkissa pidetyssä muotitapahtumassa yhdysvaltalainen näyttelijä ja tuottaja Emma Roberts loi nämä ikoniset kengät uudelleen hopeanhohtoisilla metallisilla kengillä, mikä vahvistaa trendin vahvan paluun kesällä 2026.

Metallinhohtoiset ballerinat, jotka herättävät huomiota

Emma Roberts osallistui hiljattain muotinäytökseen New Yorkin SoHon kaupunginosassa, jossa hän teki silmiinpistävän vaikutuksen kengillään. Hän valitsi hopeanväriset, metallinhohtoiset lakkanahkaiset ballerinat, joita korosti Mary Jane -kenkiä muistuttava nerokas ristikkäinen hihna. Malli erottui edukseen myös pyöristetyn kärkensä ja korkean jalkaterän ansiosta, jotka peittävät paremmin jalan yläosaa – erittäin trendikäs yksityiskohta.

Täydellinen ja värikäs muotilookki

Muu asu oli yhtä tyylikäs. Emma Robertsilla oli yllään värikäs, matkailuaiheinen printtihame ja pitkähihainen, kirkkaan taivaansininen ribbiresori. Hänen hiuksensa oli muotoiltu pitkiksi, hulmuaviksi vaaleiksi laineiksi, ja hän täydensi asun pienellä beigenvärisellä laukulla. Leikkisä hame täydensi täydellisesti yläosan ja asusteiden hillittyä eleganssia.

Katso tämä postaus Instagramissa

Emma Robertsin (@emmaroberts) jakama julkaisu

Ballerinakengät, kesän 2026 avaintrendi

Tällä valinnalla Emma Roberts vahvistaa trendin, joka ei osoita hidastumisen merkkejä: ballerinatossut ovat tehneet paluun. Kesän 2026 lähestyessä matalat kengät ovat tulossa yleisiksi, ja niitä käyttävät lukuisat julkkikset.

Espanjalainen laulaja-lauluntekijä, muusikko, tuottaja ja näyttelijä Rosalía otti sen hiljattain käyttöön rypytetyssä versiossa, kun taas brittiläinen laulaja-lauluntekijä, muusikko ja näyttelijä Harry Styles on lisännyt sen ohjelmistoonsa seremonioita ja televisioesiintymisiä varten. Todisteena siitä, että pitkään "siveettömäksi" luokiteltu ballerinakenkä on uudistumassa: se on saatavilla metallinhohtoisina versioina, olkaimilla tai jopa korkealla läppärillä, ja nyt se on todellinen muotilausunto.

Valitsemalla metallinhohtoiset ballerinat, jotka ovat yhtä omaperäisiä kuin eleganttejakin, Emma Roberts on luonut yhden tämän hetken inspiroivimmista tyylistä – ja vahvistaa, että matalat kengät ovat ehdottomasti vallanneet paikkansa muodissa. Se on helppo omaksua, ja se lupaa olla luottokenkämme koko kesäksi.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
"En ole kenellekään mitään velkaa": Paris Jackson avautuu suhteestaan isäänsä

