52-vuotias Penélope Cruz yllättää pastellinsinisessä mekossa

Julia P.
@penelopecruzoficial / Instagram

Espanjalainen näyttelijä Penélope Cruz aiheutti sensaation punaisella matolla uuden elokuvansa "The Invite" ensi-illassa Los Angelesissa. Tilaisuutta varten hän vaihtoi tavalliset mustat mekkonsa pastellinsiniseen luomukseen. Läpinäkyvä tyylinmuutos, joka ei jäänyt huomaamatta.

Pastellinsininen mekko

Tänä iltana Penélope Cruzilla oli yllään mittatilaustyönä tehty herkän vaaleansininen mekko. Tämä värivalinta oli sitäkin silmiinpistävämpi, kun otetaan huomioon, että näyttelijätär suosii useimmiten mustaa punaisella matolla. Tämä pehmeä, kesäinen sävy toi tervetulleen raikkauden ja sopi täydellisesti ensi-illan tunnelmaan. Hienovaraiset konfettimaiset applikaatiot koristivat pääntietä ja vyötäröä lisäten ripauksen hienostuneisuutta kokonaisuuteen. Värinsä lisäksi mekko erottui huolellisella käsityötaidolla. Höyhenpeitteinen laskostettu paneeli ympäröi hametta ja lisäsi siluettiin tekstuuria ja liikettä.

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Dimitris Giannetosin (@dimitrishair) jakama julkaisu

Esiintyminen Olivia Wilden rinnalla

Tämä esiintyminen oli osa elokuvan "The Invite" mainoskampanjaa. Punaisella matolla Penélope Cruz poseerasi vastanäyttelijänsä, irlantilais-amerikkalaisen näyttelijän, tuottajan, ohjaajan ja käsikirjoittajan Olivia Wilden, rinnalla. Kaksikko oli sekä elegantti että lämminhenkinen. Se oli tilaisuus molemmille naisille jakaa tämä elokuvansa julkaisuun liittyvä erityinen hetki valokuvaajien valvovien silmien alla.

Tässä pastellinsinisessä Chanelin mekossa Penélope Cruz luo lookin, joka on sekä pehmeä että elegantti. Astumalla pois tavallisista mustista asuistaan näyttelijä todistaa, että hänellä on vielä paljon yllätyksiä varastossa. Ei ole yllättävää, että tämä ilahduttaa hänen fanejaan, jotka ovat ihastuneet tähän hohtavaan pastellisävyiseen sävyyn.

Julia P.
Julia P.
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
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