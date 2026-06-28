Tämä laulaja rikkoo rahan tabua parisuhteissa

Anaëlle G.
@kelseaballerini / Instagram

Onko raha edelleen tabu parisuhteissa? Amerikkalainen country-laulaja-lauluntekijä Kelsea Ballerini päätti tarttua asiaan suoraan. Talousaiheisessa podcastissa vieraana hän kannatti enemmän "taloudellista rehellisyyttä" ennen avioliittoa ja erityisesti naisten itsenäisyyden säilyttämisen tärkeyttä.

Vetoomus taloudellisen rehellisyyden puolesta

Kelsea Balleriniille läpinäkyvyys on avainasemassa. "Kun ostat talon jonkun kanssa, avaat yhteisen tilin tai menet naimisiin, tärkeintä on taloudellinen läpinäkyvyys", hän selittää. Laulajan mukaan on tärkeää tietää tarkalleen, mistä rahat tulevat, miten ne yhdistetään ja miten niitä suojellaan "yksikkönä". Tämä selkeä lähestymistapa kannustaa pariskuntia keskustelemaan avoimesti aiheesta, jota usein vältetään.

Naiset yhä enemmän tulojen kärjessä

Kelsea Ballerini painottaa erityisesti naisten tilannetta. Hän huomauttaa, että nykyään yhä useammat naiset ovat kotitalouksiensa ensisijaisia elättäjiä tai osallistuvat yhtä paljon perheen elättämiseen. "Vielä yksi syy olla rehellinen siitä, mistä raha tulee ja miten sitä suojellaan", hän uskoo. Tämä havainto heijastaa yhteiskunnan kehitystä ja hänen mielestään "tekee näistä keskusteluista entistäkin tarpeellisempia".

"Varaudu pahimpaan"

Läpinäkyvyyden lisäksi Kelsea Ballerini kannustaa naisia suunnittelemaan tulevaisuutta. "On tärkeää varautua pahimpaan, itsellesi", hän sanoo tietoisena siitä, ettei yksikään tuleva morsian halua harkita tällaista mahdollisuutta. Hänen neuvonsa: varmista, että pysyt taloudellisesti itsenäisenä, "jopa onnellisimmassa ja terveimmässä suhteessa". Koska, hän muistuttaa meitä, "et koskaan tiedä, mitä elämällä on varastossa". Varoituksen viesti, joka on tarkoitettu ennen kaikkea suojelemaan.

Hänen kokemuksensa pohjalta syntyneet sanat

Kelsea Ballerini puhuu kokemuksesta. Hän meni naimisiin vuonna 2017 allekirjoitettuaan avioehtosopimuksen ja erosi vuonna 2022. Tämä henkilökohtainen kokemus on selvästi muokannut hänen ajatteluaan taloudellisen riippumattomuuden tärkeydestä. Menemättä yksityiselämäänsä yksityiskohtiin, hän jakaa nyt mieluummin oppimansa asiat toivoen voivansa auttaa muita naisia suojelemaan itseään paremmin.

Puhumalla avoimesti rahan merkityksestä ihmissuhteissa Kelsea Ballerini rikkoo sitkeän tabun. Hänen oivaltava ja myötätuntoinen viestinsä muistuttaa meitä siitä, kuinka tärkeää jokaisen naisen on säilyttää taloudellinen riippumattomuutensa. Tämä arvokas panos kannustaa naisia ottamaan vastuun aiheesta, joka usein unohdetaan.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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