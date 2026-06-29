Portugalilaisen pelaajan kumppani ja hänen kaksoissisarensa herättävät kaiken huomion katsomossa.

Vuoden 2026 jalkapallon MM-kisojen Portugali-ottelussa kaksi fania joutui tietämättään parrasvaloihin. Katsomossa kuvatut kaksossisarukset levisivät nopeasti kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa. Ja hyvästä syystä: toinen heistä, Matilde Neiva, on portugalilaisen pelaajan Francisco Conceiçãon puoliso.

Kaksi kaksoissiskoa, jotka aiheuttavat kohua

Kohtaus paljastui Portugalin ja Kolumbian välisessä viimeisessä lohkovaiheen ottelussa. Katsomossa Portugalin maajoukkueen pelipaidassa istuvat kaksossisaret tallentuivat kameraan. Heidän silmiinpistävä yhdennäköisyytensä ja ilmeikkäät reaktionsa – erityisesti Portugalin joukkueen hukkaaman tilaisuuden aikana – eivät jääneet huomaamatta verkossa. Sosiaalisessa mediassa monet ihmettelivät näiden kahden fanin henkilöllisyyttä ja täyttivät median ihailevilla viesteillä.

Francisco Conceiçãon kumppani

Mysteerin ratkeaminen ei kestänyt kauaa. Toinen kaksosista, Matilde Neiva, on todellakin Portugalin maajoukkueen laitahyökkääjän Francisco Conceiçãon pari. Pari, joka on hyvin yksityiselämästään kiinnostunut, on tiettävästi ollut yhdessä vuodesta 2023 lähtien. Pelaaja, valmentaja Sérgio Conceiçãon poika, liittyi Juventukseen viime kaudella. Hänen kaksoissisarensa Maria oli hänen vierellään sinä iltana.

Kilpailulle ominainen ilmiö

Tämä kohtaus havainnollistaa jälleen kerran jo vakiintunutta ilmiötä: suurten kilpailujen aikana huomio ei enää rajoitu kentälle. Pelaajien kumppaneista, julkkiksista tai tavallisista faneista tulee filmatun reaktion ajaksi seurattuja ja kommentoituja hahmoja. FIFA World Cup 2026™, jota miljardit katsojat seuraavat, tarjoaa ihanteellisen alustan näille spontaaneille hetkille, jotka ovat sosiaalisen median siunaus.

Vain muutamassa sekunnissa ruudulla Matilde Neiva ja hänen kaksoissisarensa tekivät lähtemättömän vaikutuksen ja todistivat, että katsomon tunnelma on myös osa spektaakkelia. Portugalin joukkueelle osoittamansa kannustuksen ja kaksoissisarten välisen siteen ansiosta sisarukset tarjosivat tahattomasti yhden illan jaetuimmista kuvista.