Katsomossa tämä portugalilainen malli tukee maataan kuvilla, jotka herättävät reaktioita.

Léa Michel
@sarasampaio / Instagram

Sara Sampaio esitteli ylpeänä maajoukkueensa värejä. Portugalilainen malli nousi katsomoon FIFA World Cup 2026™ -jalkapallon MM-kisoissa kannustamaan joukkuettaan Portugalia. Instagramissa hän jakoi sarjan kuvia humoristisella kuvatekstillä – "Valmentaja, laittakaa minut kentälle!" – mikä sai varmasti reaktion hänen seuraajiltaan.

Personoitu Portugalin pelipaita

Tilaisuutta varten Sara Sampaio pukeutui täydelliseen faniasuun. Malli oli pukeutunut Portugalin maajoukkueen pelipaitaan, jonka selkään oli painettu hänen nimensä – "Sara Sampaio" – ja farkkuihin. Pelkästään hymyillen hän säteili tarttuvaa intoa, ylpeänä voidessaan tukea maataan. Lookki oli sekä yksinkertainen että säteilevä, täydellisesti ottelupäivän henkeen sopiva.

Intohimoinen kannattaja

Asujensa lisäksi hänen innostuksensa todella paistaa läpi. "Laittakaa minut kentälle, valmentaja! Vamos!" Sara Sampaio kirjoitti kuvan kuvatekstissä ripauksella itseironista ilmaisten selvästi halunsa kokea jännitystä Seleçãon rinnalla. Portugalista kotoisin oleva hän ei ole koskaan peitellyt kiintymystänsä maahansa, jota hän tukee hartaasti suurissa turnauksissa. Tämä esiintyminen katsomossa on jälleen yksi esimerkki tästä.

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Sara Sampaio (@sarasampaio) jakama viesti

Kuvat, jotka aiheuttavat kohua

Ei ole yllättävää, että tämä julkaisu herätti reaktioaallon. Kommenteissa internetin käyttäjät ylistivät Sara Sampaion energiaa ja hyvää huumoria sekä hänen fanillista ulkonäköään. Monet nauttivat nähdessään hänen kannustavan joukkuettaan juhlallisessa tunnelmassa. Tämä vain vahvistaa Sara Sampaion suosiota, sillä hänellä on miljoonia seuraajia.

Näillä katsomokuvilla Sara Sampaio todisti olevansa yksi Portugalin innokkaimmista kannattajista. Hän hurmasi faninsa henkilökohtaisella pelipaidalla, hyvällä huumorillaan ja tietävillä silmäniskuillaan ja vahvisti, että katsomon tunnelma on myös osa spektaakkelia.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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