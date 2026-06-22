Rannalla malli Gisele Bündchen jakaa herkän hetken miehensä kanssa.

Isänpäivän (sunnuntai 21. kesäkuuta) kunniaksi Gisele Bündchen tarjosi faneilleen harvinaisen kurkistuksen perhe-elämäänsä. Brasilialainen supermalli jakoi Instagramissa sarjan herkkiä kuvia, jotka hän otti rannalla aviomiehensä Joaquim Valenten ja heidän pienen poikansa rinnalla, sekä koskettavan viestin.

Koskettava kunnianosoitus hänen miehelleen

Gisele Bündchen antoi postauksessaan sydämellisen kunnistuksen aviomiehelleen, brasilialaiselle jujutsu-ohjaajalle. "Kiitos esimerkistäsi ja arvoista, joita edustat: rakkaudesta, nöyryydestä, rehellisyydestä, kurinalaisuudesta, ystävällisyydestä ja johdonmukaisuudesta. Olet uskomaton roolimalli. Olemme kaikki niin kiitollisia ja rakastamme sinua hyvin paljon", hän kirjoitti. Gisele Bündchen muisti myös omaa isäänsä kiittäen tätä "ehdottomasta rakkaudesta ja tuesta".

Yhteyden hetki rannalla

Kuvat itsessään huokuvat hellyyttä. Yhdessä pariskunta poseeraa hiekalla sateenkaaren loisteessa taustalla, ja Gisele Bündchen pitää vauvaansa lähellään sinisessä kantorepussa. Hän on suojellakseen poikansa yksityisyyttä peittänyt tämän kasvot huolellisesti. Muissa kuvissa näkyy Joaquim Valente, hellä ja hellä, jakamassa arvokkaita hetkiä lapsen kanssa – perheen intohimoon jiu-jitsua kohtaan hän on jo pienoiskoossa tutustumassa.

Katso tämä postaus Instagramissa Gisele Bündchenin (@gisele) jakama julkaisu

Yhtenäinen ja sopeutunut perhe

Tässä kuvasarjassa Gisele Bündchen korosti myös miehensä ja kahden vanhimman lapsensa, 16-vuotiaan Benjaminin ja 13-vuotiaan Vivianin, välistä sidettä. Lapset hän jakaa entisen aviomiehensä Tom Bradyn kanssa. Joissakin kuvissa Joaquim Valenten ja teini-ikäisten läheinen suhde on selvästi havaittavissa, mikä on merkki selkeästi yhtenäisestä uusperheestä. Gisele Bündchen jakaa tätä harmoniaa mielellään silloin tällöin huomaamattomasti. Vaikka hän on yksi maailman kuuluisimmista malleista, hän elää nyt rauhallisempaa elämää kaukana catwalkien hälinästä.

Tässä herkässä kirjoituksessa Gisele Bündchen juhlistaa rakkautta ja perhettä poissa valokeilasta. Sydämellisten kunnianosoitusten ja jaettujen intiimien hetkien myötä hän tarjoaa valoisan kurkistuksen nykyiseen onneensa. Ei ole yllättävää, että tämä varmasti liikuttaa hänen monia fanejaan.