480 000 helmeä ja 25 000 höyhentä: Dua Lipan hääpuku kätkee sisäänsä vaikuttavan määrän työtä

Brittiläinen laulaja-lauluntekijä Dua Lipa on vihdoin paljastanut hääpukunsa. Muutama viikko sen jälkeen, kun hän meni naimisiin brittiläisen näyttelijän Callum Turnerin kanssa, hän jakoi ensimmäiset kuvat upeasta Chanelin Haute Couture -luomuksesta, jonka valmistus kesti useita vuosia.

Salainen häät Sisiliassa

Dua Lipa juhli avioliittoaan brittiläisen näyttelijän Callum Turnerin kanssa Sisiliassa, Etelä-Italiassa. Ennen tätä italialaista vihkiseremoniaa Dua Lipa ja Callum Turner olivat itse asiassa virallisesti vannoneet vihkivalansa toukokuun lopussa siviilivihkimisessä Lontoon oikeustalolla. Sisilialainen juhla, joka oli juhlallisempi ja rakkaiden ympäröimä, jatkoi näitä alkuperäisiä hallinnollisia sitoumuksia tunteellisempaan tapahtumaan. Tämä vaiheittainen lähestymistapa mahdollisti pariskunnalle yksityisyyden suojaamisen ja samalla juhlan viettämisen perheen ja ystävien kanssa.

Instagramissa odotettu paljastus

Dua Lipa jakoi ensimmäiset viralliset kuvat italialaisesta vihkiseremoniasta Instagram-tilillään. Julkaisussa, jonka otsikoksi on vain "Mr & Mrs", laulaja esiintyy käsi kädessä nykyisen aviomiehensä kanssa elegantissa ja valoisassa ympäristössä. Tämä virallinen julkaisu herätti välittömästi reaktioiden aallon sosiaalisessa mediassa, erityisesti Dua Lipan sinä päivänä valitseman upean mekon vuoksi.

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Matthieu Blazyn suunnittelema Chanel Haute Couture -luomus

Dua Lipan Sisiliassa käyttämä hääpuku on Chanelin Haute Couturen luomus. Tarkemmin sanottuna se on ensimmäinen Haute Couture -hääpuku, jonka ranskalaisen muotitalon nykyinen taiteellinen johtaja Matthieu Blazy on suunnitellut Chanelin ystävälle. Tämä on erityisen symbolinen tapahtuma sekä talolle että ranskalais-belgialaiselle suunnittelijalle, joka on erottunut tästä poikkeuksellisen kunnianhimoisesta projektista. Puku vaati useiden vuosien työtä luovassa prosessissa, joka kesti pidempään kuin useimmat viimeaikaisen haute couture -historian juhlituimmat hääpuvut.

Halterback-siluetti

Leikkauksen osalta mekossa on halterimallinen siluetti, jossa on erityisen silmiinpistävä avoin selkämys. Muotoilu on sekä linjoiltaan hillitty että efektiltään upea, korostaen pituutta, kankaan laskeutumista ja yksityiskohtien herkkyyttä liiallisen strukturoidun rakenteen sijaan. Tämä hienostunut eleganssi antaa kirjonnan ja koristeiden olla keskipisteenä ja muodostaa vaatteen todellisen sydämen. Tämä lähestymistapa on tyypillinen nykyajan haute couturelle: suositaan siluetin puhtautta, jotta koristelun hienostuneisuus korostuu paremmin.

480 000 kokonaan käsin kirjottu helmeä

Tämän mekon ensimmäinen henkeäsalpaava yksityiskohta on sen helmikirjailu. Vaate on koristeltu 480 000 helmellä, jotka on kirjottu kokonaan käsin Atelier Montexin, yhden Chanelille yksinomaan työskentelevän arvostetun käsityöläistalon, toimesta. Tämä ilmiömäinen määrä helmiä, jotka on kerrostettu koko vaatteen alueelle, antaa mekolle ainutlaatuisen hehkun valossa. Tällainen työ vaatii harvinaista asiantuntemusta ja poikkeuksellista kärsivällisyyttä, mikä havainnollistaa haute couturen aitoa käsityöläisyyttä. Tämä lähestymistapa on täysin erilainen kuin massatuotanto ja korostaa sitä, mikä erottaa tämän tason luomisen muusta muotiteollisuudesta.

25 000 höyhentä allekirjoitettu Lemarié

Mekon toinen tekninen ominaisuus on sen höyhenkoristelu. Koko vaatteeseen, laahus mukaan lukien, on kiinnitetty 25 000 herkkää höyhentä erikseen Lemarién, toisen Chanelille työskentelevän arvostetun ateljeen, toimesta. Tämä höyhenten runsaus antaa mekolle ominaista liikettä ja keveyttä, muuttaen jokaisen morsiamen askeleen silmiinpistäväksi visuaaliseksi hetkeksi. Vuonna 1880 perustettu ja Chanelin vuonna 1996 ostama Lemarié on maailmanlaajuisesti tunnettu höyhenkoristeluasiantuntemuksestaan. Tätä harvinaista taitoa vaalitaan nykyään haute couture-taloissa, jotka varmistavat sen siirtymisen.

1 155 tuntia kirjontaa Lesagella

Tätä työtä täydentää alan toisen johtavan nimen, Maison Lesagen, panos. Se käytti 1 155 tuntia neulontatyötä luodakseen trompe-l'œil-koruja, jotka on integroitu suoraan mekkoon. Tämä lähestymistapa vie koristelun äärimmilleen: luodaan koruja, joita ei vain aseteta mekkoon, vaan ne kirjaillaan suoraan kankaaseen. Tämä tekninen innovaatio kuvaa Matthieu Blazyn ja hänen tiiminsä luovuutta ja muuttaa mekon todelliseksi tekstiilitaideteokseksi. Jo käytettyjen tuntien ja pikkutarkkojen eleiden määrä selittää, miksi teoksen luominen vaati useiden vuosien työn.

Kuuden metrin pituinen tyllihuntu

Itse mekon lisäksi Dua Lipa käytti erityisen upeaa tyllihuntua. Kuusi metriä pitkä huntu oli myös käsin kirjailtu, ja helmet ja höyhenet sopivat yhteen pääosan kanssa. Tämä lähestymistapa täydensi mekkoa toisella hauskuudella, mikä loi täydellisen visuaalisen harmonian. Kenkien osalta Dua Lipa kääntyi Massaron puoleen, joka valmisti hänelle mittatilaustyönä parin valkoisia satiinikorkokenkiä. Täydellinen hauskuuslookki, joka oli räätälöity pienintä yksityiskohtaa myöten, tilaisuuteen sopivasti.

Useita näyttäviä asuja tälle hääviikonlopulle

Chanelin mekko ei ollut ainoa Dua Lipan hääviikonloppuna käyttämä merkittävä vaatekappale. Lontoon siviilivihkimiseen toukokuun lopussa hän valitsi Schiaparellin retrohenkisen valkoisen hamepuvun, jonka asusteeksi oli saatu inspiraatio Bianca Jaggerin ikonisesta hääasusta.

Saapuessaan Sisiliaan hän erottui edukseen pitkässä, valkoisessa, selästä paljaassa Bottega Venetan mekossa, jossa oli höyhenkoristeinen helma – asu, joka jälkikäteen ajateltuna näytti hienovaraisesti ennakoivan hänen päämekkonsa tyyliä. Lopulta vihkimisen jälkeen laulaja bongattiin Chloén valkoisessa pitsimekossa häiden jälkeisellä brunssilla.

480 000 helmellään, 25 000 höyhenellään, 1 155 tunnilla kirjonnalla ja useiden vuosien työllä Dua Lipan Chanel Haute Couture -hääpuku on jo vakiinnuttanut paikkansa yhtenä vuosikymmenen ikonisimmista hääpuvuista. Se osoittaa, että jokaisen upean hääpuvun takana on satojen käsien, tuhansien työtuntien ja koko käsityötaidon historia, joka on säilytettävä.