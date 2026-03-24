Pitsiasussa tämä amerikkalainen malli urheilee "rohkeaa" tyyliä.

Amerikkalainen malli ja näyttelijä Camila Morrone esiintyi tyylikkäästi mustassa pitsiasussa amerikkalaisen televisiosarjan "Something Very Bad Is Going To Happen" ensi-illassa Los Angelesissa.

Strukturoitu pitsinen kaksiosainen mekko

Netflix-tapahtumaan Egyptian Theatressa 20. maaliskuuta 2026 Camila Morrone valitsi mustan, avarakattoisen asun: crop topin ja pitkän, herkän pitsihameen, jota koristivat hienovaraiset mikropaljetit. Sivussa halkiollinen hame pidensi hänen siluettiaan, ja avarakattoinen kangas loi hienostuneen vaikutelman, joka heijasti hienovaraisesti kameroiden salamavalot. Tämä valinta sopii täydellisesti "eleganttiseen goottilaiseen" estetiikkaan ja on täydellisesti linjassa Dufferin veljesten kauhuelokuvan tunnelman kanssa.

Selkeät linjat ja itsevarma asenne

Camilan hiukset olivat pehmeät ja laineet, ja luonnollinen meikki korosti hänen ihonsa ulkonäköä ja piirteitä. Ilman tarpeettomia asusteita hän loi itsevarman asenteen: suorat hartiat ja suora katse kameraan. Amerikkalaisen mallin, näyttelijän ja kirjailijan Emily Ratajkowskin tavoin hän käytti tätä asua vaivattomasti tyylikkäästi, muuttaen minimalistisen siluetin voimakkaaksi kannanotoksi.

Primaveran syksyn 2026 malliston kaikuja

Tämä asu juhlistaa pohjimmiltaan vartalon rakenteeseen keskittyvää muotilähestymistapaa, jossa teksturoitu pitsi leikittelee volyymin ja kontrolloitujen läpikuultavuuksien kanssa. Hänen vastanäyttelijänsä, kanadalainen näyttelijä Adam DiMarco (myötäisessä mustassa puvussa) ja elokuvaohjaaja Haley Z. Boston (mustassa korsettimekossa), täydensivät tämän synkän yhtenäisyyden luoden visuaalisen harmonian elokuvan teeman ympärille. Camila asetti itsensä illan keskeiseksi hahmoksi.

Lyhyesti sanottuna Camila Morrone on muuttanut pitsiasun todelliseksi muodin mestariteokseksi. Hänen minimalistinen tyylinsä ja itsevarma olemuksensa tekevät tästä asusta voiton ja vahvistavat hänen asemansa nykyaikaisena punaisen maton ikonina.