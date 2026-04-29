Retroglamouria: Brittilaulaja Lily Allen tekee näyttävän paluun muotimaailmaan

Brittiläinen laulaja, muusikko ja näyttelijä Lily Allen on palannut lavalle ja parrasvaloihin. Tällä hetkellä "Lily Allen: Performs West End Girl" -maailmankiertueellaan brittiläinen laulaja tekee vahvan vaikutuksen sekä tyylillään että musiikillaan. Retrohenkinen lavalookki on herättänyt välittömästi huomiota sosiaalisessa mediassa.

Maailmankiertue upean musiikillisen paluun jälkeen

"Lily Allen: Performs West End Girl" -kiertue (hänen viides konserttikiertueensa) alkoi 2. maaliskuuta 2026 Glasgow'ssa ja kiertää Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Irlannissa ja Australiassa marraskuuhun 2026 asti. Lily Allen esittää viidettä studioalbumiaan "West End Girl", joka julkaistiin 24. lokakuuta 2025, kokonaisuudessaan ja kappalejärjestyksessä. Selvästi onnistunut uhkapeli: hän myi Radio City Music Hallin loppuun 14. huhtikuuta New Yorkissa pääasiassa millenniaaleille, jotka poistuivat paikalta hymy huulillaan.

Retrotyyli, joka herätti reaktioita sosiaalisessa mediassa

Lily Allen esiintyi useilla Amerikan-kiertueensa keikoilla kaksiosaisessa asukokonaisuudessa, jolla oli selkeästi vintage-esteettinen tyyli. Vaaleanruskea toppi, jonka pääntietä koristi kermanvärinen kukkapitsi ja pieni rusetti keskellä, yhdistettiin korkeavyötäröiseen keltaiseen ribbineulokseen minihameeseen ja yhteensopiviin korkokenkiin. Pitkä polkkatukka, joka oli vedetty korkealle poninhännälle, ja minimaalinen meikki sai hänet antamaan vaatteen olla keskipisteenä – oppitunti hillitystä eleganssista, joka maksimoi visuaalisen vaikutelman.

Toisessa kuvassa Lily Allen esiintyy samassa yläosassa, tällä kertaa kerroksittain valkoisen, höyhenreunaisen ja hihansuissa koristellun samettisen kimonon alla, jonka kanssa on yhdistetty osittain näkyvä kermanvärinen pitsihame ja beigenväriset remmisandaalit. Vaaleanpunaiset ohutsankaiset silmälasit täydensivät asun, joka oli jotain 1950-luvun pin-upin ja 1990-luvun brittiläisen romanttisen komedian sankarittaren väliltä.

Lily Allen esittää West End Girl -näytelmää Orpheum-teatterissa. 📸 (Emma McIntyre/Getty) pic.twitter.com/1szbpmadqg — JumpTrailers (@JumpTrailers) 28. huhtikuuta 2026

Billboard ja Variety ovat ihastuneita

Amerikkalainen musiikkiteollisuudelle omistettu viikkolehti Billboard ylisti Lily Allenin New Yorkin esitystä ja totesi, että vaikka hänen vanhoja hittejään ei ollutkaan, koko paikka voitti puolelleen. Tämä osoittaa, että "West End Girl" lunastaa lupauksensa livenä.

Amerikkalainen viihdeteollisuuslehti Variety kuvaili esitystä "täynnä naisten raivoa ja teatraalisuutta, jossa asuista tulee sekä narratiivisia pukuja että tyylillisiä kannanottoja". Seuraava pysäkki: Madison Square Garden New Yorkissa, 3. syyskuuta 2026.

Lyhyesti sanottuna Lily Allen on kaikkea muuta kuin "ennen kuuluisa" – kuten hän ironisesti laulaa kappaleessa "Dallas Major". Albumillaan "West End Girl" ja lavalookillaan, jotka herättävät yhtä paljon kohinaa kuin musiikki, hän vahvistaa voitokkaan paluun kaikilla rintamilla.