Bella Hadid valitsi minimalistisen punaisen ranta-asun

Amerikkalainen malli Bella Hadid aloitti kesän etuajassa. Hän julkaisi Instagramissa rantakuvien karusellin, joka sai hänen seuraajansa välittömästi liekkeihin – ja numerot puhuvat puolestaan.

Punainen, boheemityylinen ilme

Bella Hadid jakoi sarjan kuvia paratiisilliselta rantamaisemalta, jossa hän poseeraa kristallinkirkkaassa sinisessä meressä paahtavan auringon alla. Julkaisu keräsi muutamassa tunnissa 548 000 tykkäystä, 4 817 jakoa ja 659 kommenttia – luvut vahvistavat mallin jokaisen sosiaalisen median julkaisun välittömän vaikutuksen.

Tälle merenrantalomalle Bella Hadid valitsi punaisen spagettiolkainisen asun, jota hän toisinaan käytti valkoisen takin kanssa. Kultaiset rannekorut, näyttävät kaulakorut ja korvakorut täydensivät asun. Silmiinpistävin yksityiskohta: hiuksissa oleva sininen printtihuivi, joka toi asuun boheemin silauksen.

"Merenneito-sisko": Fanit ovat ihastuneita

Kommentteja virtasi sateella heti julkaisun jälkeen. "Merenneito-sisko", kirjoitti eräs nainen. Yksinkertaisia reaktioita, mutta paljastavia näiden kuvien – kirkkaiden ja rentouttavien – vaikutuksesta. Hyvin nopeasti seurasi muita viestejä, jotka vaihtelivat ihailun ja kiintymyksen välillä: "upea", "jatkuva kesätunnelma", "näyttää elokuvakohtaukselta". Jotkut seuraajat menivät vielä pidemmälle ja loivat eräänlaisen visuaalisen pakopaikan: "Tuntuu kuin olisimme jossain muualla", kommentoi eräs käyttäjä.

Yksinkertaisen kohteliaisuuden lisäksi tunnelma näyttää kiehtoneen. Pehmeä, lähes ajaton estetiikka, jossa spontaanius on lavastuksen edelle. Monet korostavat tätä hallitun luonnollisuuden vaikutelmaa, tätä tapaa vangita hetki ilman näkyvää vaivaa. Hienovarainen mutta johdonmukainen innostus, joka vahvistaa Bella Hadidin postausten vaikutuksen.

Bella Hadid, kesän kuningatar ennen aikojaan

Tämä karuselli on osa Bella Hadidin kevään 2026 kesäpostausten sarjaa. Samalla viikolla hänet valokuvattiin myös jahdilla norsunluunvärisessä pitsisessä Chloén olkapäät paljastavassa mekossa, jonka julkaisi hänen stylistinsa Mimi Cuttrell. Kaksi eri maailmaa – eloisa punainen ja puhdas valkoinen – mutta sama kesätyylin mestaruus.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Bella Hadid ei julkaissut vain lomakuvia – hän loi tunnelman kesälle 2026. Punainen, boheemi ja aurinkoinen = 548 000 tykkäystä ovat vasta alkua.