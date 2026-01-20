Search here...

60-vuotiaan Elizabeth Hurleyn hahmo Malediiveilla on kiehtova.

Julia P.
@elizabethhurley1/Instagram

Brittiläinen näyttelijä, malli ja tuottaja Elizabeth Hurley jakoi hiljattain Instagramissa useita kuvia Malediiveillaolostaan, jossa hän nautti paratiisimaisesta ympäristöstä aloittaessaan vuoden 2026.

Aurinkoinen ja rauhallinen lomakohde

Tässä postauksessa Elizabeth Hurley näyttää rentoutuneelta ja hymyilevältä nauttien ympäröivästä luonnosta ja rauhallisista hetkistä turkoosin veden ja hienon hiekan keskellä. Hän täydensi kuvia kiitollisuudella täytetyllä viestillä: "Voi luoja... Rakastan Malediiveja! Olin niin onnekas, että olin yksi ensimmäisistä vieraista tällä uudella yksityisellä saarella. Laskeuduimme vesitasolla suoraan omalle laiturillemme – unohtumaton oleskelu, kiitos upean tiimin. Mikä kaunis tapa aloittaa vuosi 2026!" Fanien mukaan Elizabeth Hurley huokuu inspiroivaa tyyneyttä ja elinvoimaa.

Katso tämä postaus Instagramissa

Elizabeth Hurleyn (@elizabethhurley1) jakama julkaisu

Internetin käyttäjien ihailevia reaktioita

Julkaisun alla olevat kommentit moninkertaistuivat: "Yhtä säteilevä ja elegantti kuin aina ennenkin", "Aika tuntuu olevan hänestä irti", "Energia ja hymy, jotka herättävät iloa." Toiset ylistivät hänen "positiivista ja välittävää asennettaan" ja totesivat, että Elizabeth Hurley ilmentää tervettä näkemystä hyvinvoinnista – tyytyväisenä, säteilevänä naisena, joka on uskollinen itselleen.

Lupaava alku vuodelle

Näyttelijä jakoi poikansa Damianin seurassa useita kuvia idyllisestä lomasta, joka oli täynnä rentoutumista ja perheen yhteistä aikaa. Vaikka hänen kumppaninsa Billy Ray Cyrus ei näy kuvissa, hän kommentoi ja tykkäsi julkaisusta, mikä on hienovarainen tuen merkki.

Elizabeth Hurley todistaa jälleen kerran, että eleganssi ja luonnollisuus kulkevat käsi kädessä itsevarmuuden ja elämäniloon kanssa. Brittitähti aloittaa uuden vuoden täydellisen tasapainon ilmentämänä aitouden ja kiitollisuuden välillä. Aurinkoinen ja rauhallinen alku vuodelle 2026.

Julia P.
Julia P.
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
Article précédent
Uma Thurmanin ja Ethan Hawken lapset tuputtavat tyyliään muotiviikoilla

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Uma Thurmanin ja Ethan Hawken lapset tuputtavat tyyliään muotiviikoilla

Milanon muotiviikoilla syksy/talvi 2026-2027 Maya Hawke ja hänen veljensä Levon Hawke herättivät valokuvaajien huomion Pradan näytöksen eturivissä itsevarmalla...

Näyttelijä Philippine Leroy-Beaulieu, joka luokiteltiin "yli 50-vuotiaaksi naiseksi", purkaa ikästereotypioita.

Äskettäin En Aparté -ohjelman vieraana ollut näyttelijä, joka näyttelee Sylvie Grateauta Netflix-sarjassa "Emily in Paris", selitti, että koko...

Dolly Parton juhlii 80-vuotissyntymäpäiviään tyylikkäästi pukeutuneena upeaan mekkoon.

Country-musiikin kuningatar on todistanut sen jälleen kerran: 80-vuotiaana Dolly Parton on yhtä säteilevä kuin aina ja säilyttää legendaarisen...

"En ole blondi bimbo": tämä 2000-luvun ikoni tasoittaa laskunsa

Pitkään "pinnallisen nuoren naisen" karikatyyriksi kutistunut Paris Hilton ottaa nyt takaisin imagonsa hallinnan. Hänelle omistetussa dokumentissa "Infinite Icon:...

Tämä 71-vuotias malli esittelee vartaloaan ja loistaa auringossa.

Amerikkalainen malli, näyttelijä ja kirjailija Christie Brinkley häikäisee fanejaan esiintymällä Turks- ja Caicossaarten (Brittiläisen merentakaisen alueen) auringossa kirkkaanpunaisessa...

Kristallimekossa Heidi Klum kimaltelee rannalla

Saksan huippumalli Heidi Klum muutti Venice Beachin todelliseksi huippumuodin catwalkiksi kuvausten aikana "Saksan seuraava huippumalli" -ohjelmassa. Hän lumosi...

© 2025 The Body Optimist