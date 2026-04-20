"Vaihdevuosien aikana meidät sivuutetaan": 54-vuotias näyttelijä Amanda Peet jakaa kokemuksensa

Fabienne Ba.
Screen Amanda Peet dans le film « Seinfeld »

Amerikkalainen näyttelijä Amanda Peet pukee sanoiksi monien naisten jakaman todellisuuden: vaihdevuosien aikana heistä tulee "vähemmän haluttavia" ja "vähemmän näkyviä" tarinoissa, työssä ja jopa valkokankaalla. Sarjassa "Your Friends & Neighbors" hän ilmentää tätä kokemusta esittämällä Mel Cooperia, perimenopaussia läpikäyvää terapeuttia.

"Katarttinen" rooli sarjassa "Todelliset naapurit, väärät ystävät"

Sarjassa Amanda Peet näyttelee Meliä, viisikymppistä naista, jota ei aliarvioida pelkäksi "sentimentaaliseksi asusteeksi" tai alisteta "hyödyllisen äidin" rooliin. Perimenopaussin kohtaukset käsitellään avoimesti, ja niihin kuuluvat kuumat aallot, mielialan vaihtelut, unihäiriöt ja itsepintaiset halut. Näyttelijä selittää useissa haastatteluissa, että tämän hahmon esittäminen oli hänelle "katarttinen": hän itse kokee vaihdevuodet ja uskoo, että on tärkeää, ettei tätä vaihetta pidetä lopun tai häpeän kohteena.

"Your Friends & Neighbors" -sarjan vaihdevuosikohtaukset ovat hauskoja, suodattamattomia ja toisinaan hyvin realistisia, mikä selittää, miksi ne puhuttelevat naisyleisöä, joka usein jää huomiotta keski-iän tarinoissa. Käsittelemällä kuumia aaltoja, ärtyneisyyttä ja perhesuhteiden muutoksia sarja antaa tälle elämänvaiheelle sen ansaitseman paikan. Amanda Peetistä tulee näin ääni usein hiljaiselle iälle, joka ei enää halua jäädä sivuun.

"Naiset ovat syrjässä vaihdevuosien aikana"

People-lehden haastattelussa Amanda Peet käsitteli vanhempien naisten paikkaa viihteessä ja yhteiskunnassa. Hän totesi, että pitkään tietyn iän ylittäneet naiset olivat "näkymättömiä, aseksuaalisia ja syrjäytyneitä", ikään kuin vaihdevuosien jälkeen heidän loppuelämänsä olisi pelkistynyt odottamiseen. Siksi hänestä on tärkeää, että hahmot, kuten Mel sarjassa "Your Friends & Neighbors", osoittavat, että ikä ei tarkoita unohdusta: nainen voi olla väsynyt, kokea hormonaalisia vaihteluita ja silti pysyä aktiivisena.

Taistelu "ikään liittyvää dysmorfiaa" vastaan

Amanda Peet puhuu myös "ikään liittyvästä dysmorfiasta": ajatuksesta, että ihminen pysyy henkisesti jumiutuneena kolmekymppisenä, usein 27-vuotiaana, ja kamppailee hyväksyäkseen, että keho on itse asiassa ylittänyt viisikymmenvuotiaan iän vaihdevuosien, ryppyjen, harmaantuvien hiusten ja identiteettikysymysten kera. Hän korostaa tätä ristiriitaa todellisen kehon ja sisäisen kuvan välillä, joka ruokkii tunnetta siitä, että on "epäsynalaisessa" suhteessa siihen, mitä yhteiskunta odottaa niin sanotulta "kypsältä" naiselta.

Näkyvyyden ja arvokkuuden viesti

Näyttelijänä ja julkisissa lausunnoissaan Amanda Peet ajaa vaihdevuosien ohittaneiden naisten näkyvyyden lisäämistä sekä elokuvissa että arkielämässä. Hän korostaa, että pelkkä näytteleminen valkokankaalla ei riitä: on myös tärkeää antaa näiden naisten pysyä tarinoiden, projektien ja päätöksentekoprosessien keskiössä ilman, että heitä sijoitetaan toissijaiseen rooliin "nuoruutensa" jälkeen.

Hänen todistuksensa heijastelee muiden näyttelijöiden, kuten Demi Mooren tai Halle Berryn, lausuntoja, jotka kaikki tuomitsevat tavan, jolla naiset syrjäytetään heti, kun he ylittävät tietyn haluttavuuden imagoon.

Antamalla äänen Amanda Peetin kaltaisille naisille ja kuvaamalla vaihdevuosien todellisuuteen juurtuneita hahmoja sarja "Your Friends & Neighbors" auttaa muuttamaan käsityksiä. Kauden loppumisen sijaan tämä ajanjakso nähdään muutoksena, haasteineen, mutta myös rikkauksineen ja monimutkaisuuksineen. Rikkomalla hiljaisuuden ja stereotypiat Amanda Peet muistuttaa meitä siitä, että yli 50-vuotiaiden naisten ei pitäisi kadota eivätkä alistua pakotettuun näkymättömyyteen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
