Vaaleanpunaiseen pukeutuneena Kylie Jenner nauttii aurinkoisesta lomasta Karibialla.

Amerikkalainen tosi-tv-tähti, liikenainen ja vaikuttaja Kylie Jenner aloitti kesänsä tyylikkäästi. Hän hemmotteli itseään aurinkoisella lomalla Turks- ja Caicossaarilla (Karibialla) juhlistaakseen Kylie Cosmetics -brändinsä uutta vuotta. Ylellinen loma, joka on dokumentoitu perusteellisesti Instagramissa ja jossa pinkki hallitsi kaikkea.

Kirpeän pinkki ilme

Tyyliltään Kylie Jenner valitsi vaaleanpinkin ranta-asun, joka ikuistettiin peilistä otetussa selfiessä. Myöhemmin samana päivänä hän palasi tähän samaan puuteripinkkiin ja yhdisti sen röyhelöiseen minihameeseen kuvatekstissä mainitun "auringonlaskun illallisen" merkeissä. Kesäinen paletti, joka on uskollinen hänen brändinsä ja julkisten esiintymistensä eloisalle estetiikalle.

Katso tämä postaus Instagramissa Kylie Cosmeticsin (@kyliecosmetics) jakama julkaisu

Huvila ja henkilökohtaiset lahjat

Kylie Jenner esitteli seuraajilleen myös ylellisen huvilan, jossa seurue majoittui. Hänen 8-vuotias tyttärensä Stormi aloitti kierroksen kameran edessä ennen kuin näytti heille useita makuuhuoneita. Yhdessä makuuhuoneista Kylie Jenner esitteli todellisen arsenaalin henkilökohtaisia lahjoja, kaikki vaaleanpunaisina: brodeeratun rantapyyhkeen, "Turks and Caicos With Kylie" -lippalakin, vesipullon, kameran, Kylie Cosmeticsin rantakassin ja mittatilaustyönä tehtyjä ranta-asuja erikoismerkeiltä. Riittävästi muuttaakseen tämän matkan täysimittaiseksi PR-tempaukseksi.

Muisto vuoden 2019 matkasta

Tämä matka muistuttaa edellistä. Se sai inspiraationsa Kylie Skin -brändin vuonna 2019 järjestämästä matkasta, joka sekin tehtiin Turks- ja Caicossaarille (Karibialle). Tuolloin kookospähkinäparvet ja yhteensopivat asut olivat jo osa pakettia, ja amerikkalainen malli Sofia Richie Grainge oli yksi vieraista. Brändi jopa jakoi tuolloin nostalgisen kuvan tuolta matkalta.

Vaaleanpunaisen asunsa, idyllisen ympäristönsä ja huolellisesti lavastettujen valokuviensa ansiosta Kylie Jenner on luonut loman, joka on yhtä aurinkoinen kuin strateginenkin. Tämä Karibian-matka osoittaa jälleen kerran hänen imagonsa hallinnan ja markkinointitaitonsa, jossa loma ja mainonta yhdistyvät saumattomasti. Kesäinen hetki, joka odotetusti ilahdutti hänen seuraajiaan.