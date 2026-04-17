Sandra Bullock tekee huomattavan saavutuksen Instagramissa ensimmäisellä videollaan.

Saksalais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja, ohjaaja ja käsikirjoittaja Sandra Bullock on juuri tehnyt näyttävän sisäänajon someen. Hän valitsi Instagramin debyyttinsä tapahtumapaikaksi, ja hänen videonsa on jo voittanut sekä hänen faninsa että julkkiskollegansa puolelleen.

Video, joka yhdistää huumoria ja nostalgiaa

Ensimmäisessä postauksessaan Sandra Bullock sekoitti leikkisästi margaritan osoittaen tehosekoitinta aivan kuin hallitsisi sitä taianomaisesti. Kuvatekstissä luki "Midnight someone…" leikkisä viittaus hänen kulttiklassikkoonsa "Practical Magic", joka julkaistiin vuonna 1998 ja jossa hän näytteli yhdessä australialais-amerikkalaisen näyttelijän, tuottajan ja ohjaajan Nicole Kidmanin kanssa. Tämä pieni viesti ei ole sattumaa: nämä kaksi näyttelijää vahvistivat äskettäin paluunsa elokuvan jatko-osassa, jonka on määrä saada ensi-iltansa 11. syyskuuta.

Katso tämä postaus Instagramissa Sandra Bullockin (@sandrabullock) jakama julkaisu

Tähti toivotettiin Hollywoodissa avosylin tervetulleeksi

Tämä Instagram-vierailu sytytti internetin nopeasti liekkeihin. Nicole Kidman oli ensimmäisten joukossa tervehtimässä kollegaansa ja lupasi jakaa hänen kanssaan "margaritoja" "milloin tahansa". Myös yhdysvaltalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Jennifer Aniston, yhdysvaltalainen näyttelijä, tuottaja ja liikenainen Reese Witherspoon sekä yhdysvaltalainen näyttelijä Sarah Paulson reagoivat innostuneesti ja julkaisivat molemmat ihastuttavia viestejä juhlistaakseen ystävänsä saapumista alustalle.

Sandra Bullock näyttää lähestyvän tätä uutta digitaalista vaihetta kevyesti ja huumorilla. Vietettyään vuosikymmeniä parrasvaloissa hän seikkailee sosiaalisen median maailmassa hänelle ominaisella aitoudella. Yhdistämällä elokuvamaista nostalgiaa tarttuvaan hyvään huumoriin, hänen ensimmäinen postauksensa luo tunnelman: lämmin ja säteilevä läsnäolo, joka lupaa ilahduttaa hänen kasvavaa yhteisöään.