Sandra Bullock tekee huomattavan saavutuksen Instagramissa ensimmäisellä videollaan.

Screen Sandra Bullock dans « L'Amour à tout prix »

Saksalais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja, ohjaaja ja käsikirjoittaja Sandra Bullock on juuri tehnyt näyttävän sisäänajon someen. Hän valitsi Instagramin debyyttinsä tapahtumapaikaksi, ja hänen videonsa on jo voittanut sekä hänen faninsa että julkkiskollegansa puolelleen.

Video, joka yhdistää huumoria ja nostalgiaa

Ensimmäisessä postauksessaan Sandra Bullock sekoitti leikkisästi margaritan osoittaen tehosekoitinta aivan kuin hallitsisi sitä taianomaisesti. Kuvatekstissä luki "Midnight someone…" leikkisä viittaus hänen kulttiklassikkoonsa "Practical Magic", joka julkaistiin vuonna 1998 ja jossa hän näytteli yhdessä australialais-amerikkalaisen näyttelijän, tuottajan ja ohjaajan Nicole Kidmanin kanssa. Tämä pieni viesti ei ole sattumaa: nämä kaksi näyttelijää vahvistivat äskettäin paluunsa elokuvan jatko-osassa, jonka on määrä saada ensi-iltansa 11. syyskuuta.

Tähti toivotettiin Hollywoodissa avosylin tervetulleeksi

Tämä Instagram-vierailu sytytti internetin nopeasti liekkeihin. Nicole Kidman oli ensimmäisten joukossa tervehtimässä kollegaansa ja lupasi jakaa hänen kanssaan "margaritoja" "milloin tahansa". Myös yhdysvaltalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Jennifer Aniston, yhdysvaltalainen näyttelijä, tuottaja ja liikenainen Reese Witherspoon sekä yhdysvaltalainen näyttelijä Sarah Paulson reagoivat innostuneesti ja julkaisivat molemmat ihastuttavia viestejä juhlistaakseen ystävänsä saapumista alustalle.

Sandra Bullock näyttää lähestyvän tätä uutta digitaalista vaihetta kevyesti ja huumorilla. Vietettyään vuosikymmeniä parrasvaloissa hän seikkailee sosiaalisen median maailmassa hänelle ominaisella aitoudella. Yhdistämällä elokuvamaista nostalgiaa tarttuvaan hyvään huumoriin, hänen ensimmäinen postauksensa luo tunnelman: lämmin ja säteilevä läsnäolo, joka lupaa ilahduttaa hänen kasvavaa yhteisöään.

Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Kylie Jennerin paras ystävä herättää crop top -trendin henkiin vintage-versiolla.

Kalifornian auringon alla Anastasia Karanikolaou on otsikoissa. Vaikuttaja, Kylie Jennerin läheinen ystävä, hurmasi hiljattain seuraajansa asulla, joka tuo...

67-vuotiaana Andie MacDowell hylkää ikoniset kiharansa "rennomman" kampauksen hyväksi.

Amerikkalainen näyttelijä ja malli Andie MacDowell ja hänen hopeiset kiharansa: kyse on rakkaustarinasta, jota Hollywood on seurannut vuosikymmeniä....

"Hän on pelottava": Farrah Abrahamin tytär herättää keskustelua goottityylillään

Sophia Abraham, amerikkalaisen tosi-tv:n johtohahmon Farrah Abrahamin tytär, julkaisi kuvia vuoden 2026 tanssiaisistaan Instagramissa. Reaktiot tulvivat nopeasti, sekä...

Katie Holmesin hiusmuodonmuutos tällä pitkällä "bronze"-polkkatukkalla aiheuttaa sensaation.

Hylättyään pitkät, tummanruskeat hiuksensa vuosien ajan, amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Katie Holmes urheilee pitkää polkkaa karamellin ja...

Hailey Bieber tuo vintage-leopardikuvioisen mekon takaisin parrasvaloihin paljeteilla koristellulla versiolla.

Hänet tunnetaan puhtaasta ja minimalistisesta tyylistään, mutta Hailey Bieber on ilmeisesti päättänyt kääntää sivua. Ihonhoitobrändi "Rhode" -yrityksen perustaja...

Tämä 62-vuotias näyttelijä urheilee lomallaan minimalistisissa ranta-asuissa ja aiheuttaa kohua.

Amerikkalainen näyttelijä Lisa Rinna nauttii aurinkoisesta lomastaan minimalistisissa asuissa. Hän on esitellyt useita ranta-asuja, joita on kommentoitu paljon...