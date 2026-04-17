Kylie Jennerin paras ystävä herättää crop top -trendin henkiin vintage-versiolla.

Léa Michel
@staskaranikolaou / Instagram

Kalifornian auringon alla Anastasia Karanikolaou on otsikoissa. Vaikuttaja, Kylie Jennerin läheinen ystävä, hurmasi hiljattain seuraajansa asulla, joka tuo klassisen crop topin uudelleen retrohenkisyyteen.

Vintage-lookki, joka valloittaa sosiaalisen median

Instagramissa Anastasia Karanikolaou nähdään pukeutuneena valkoiseen crop topiin, jonka design on saanut inspiraationsa amerikkalaisesta vintage-estetiikasta. Minimalistisessa topissa on leikkisä tulkinta ikonisesta logosta, joka tuo mieleen 90-luvun "kapinallisen ja rennon" tunnelman. Mustan hameen ja muutaman hillityn asusteen kanssa tämä look on oodi tyylikkäälle yksinkertaisuudelle ja itsevarmuudelle.

Tyylin yksityiskohdat: minimalismi ja itsevarmuus

Tähän aurinkoiseen ulosmenoon nuori nainen oli selvästi valinnut luonnollisen ja tyylikkään ilmeen. Kevyesti edestä taakse leikatut hiukset kehystävät hienovaraisesti hänen kasvojaan, ja pehmeät kiharat laskeutuivat vapaasti takaa lisäten liikettä ja rentoa tyyliä. Päässä pantamaisesti asetetut aurinkolasit vahvistivat tätä käytännöllistä mutta trendikästä ilmettä.

Asusteiden suhteen hän ei jättänyt mitään sattuman varaan: hopeiset rannekorut heijastivat valoa, kerrostetut kaulakorut leikittelivät pituuksilla ja tekstuureilla sekä näyttävät korut, jotka toivat rohkean silauksen kokonaisuuteen. Yksinkertaisuuden ja monimutkaisten yksityiskohtien harmonia loi kesäisen ilmeen, joka oli sekä elegantti että vaivaton ja sopi täydellisesti kirkkaaseen päiväsaikaan.

Tällä lookilla Anastasia Karanikolaou vahvistaa rooliaan muotivaikuttajana. Herättämällä henkiin vintage-crop topin hän ilmentää tätä trendiä, jossa retrotyyli ja moderni itsevarmuus kohtaavat. Hänen hiljattainen esiintymisensä Coachella-festivaaleilla Kylie Jennerin rinnalla on vain vahvistanut hänen imagoaan uuden muotisukupolven nousevana ikonina.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
67-vuotiaana Andie MacDowell hylkää ikoniset kiharansa "rennomman" kampauksen hyväksi.
Sandra Bullock tekee huomattavan saavutuksen Instagramissa ensimmäisellä videollaan.

