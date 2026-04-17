Australiassa Meghan Marklea ja prinssi Harrya kritisoidaan heidän vierailunsa kalleudesta.

Meghan Markle ja prinssi Harry ovat palanneet Australiaan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2018, mutta tämä uusi "kiertue" ei ole kiistaton. Heidän läsnäolonsa, johon kuuluu puhetilaisuuksia ja hyvinvointiretriittejä, ruokkii keskustelua julkisen asian ja yksityisen liiketoiminnan välisestä rajasta.

Hyvin odotettu, mutta kiistanalainen vierailu

Mediatietojen mukaan pari, joka saapui Sydneyyn 14. tai 15. huhtikuuta 2026, otettiin vastaan Sydneyssä ja sitten Melbournessa samalla uteliaisuudella kuin heidän kuninkaallisella kiertueellaan vuonna 2018. Tuolloin heidän vierailunsa oli osa virallista kruunun ohjelmaa, johon myönnettiin julkinen rahoitus ja valtion turvallisuuslogistiikka. Nyt, Kaliforniassa asuvina "ei-työssä olevina kuninkaallisina", heidän vierailuaan kuvataan "yksityiseksi" tai "lähes kuninkaalliseksi" kiertueeksi, mikä muuttaa sitä, miten yleisö käsittää käytetyn rahan.

Tapahtumia kohtuuttomilla hinnoilla

Kiistan ydin on sussexilaisten tapahtumien pääsymaksut . Melbournessa prinssi Harryn on määrä puhua mielenterveyshuippukokouksessa nimeltä "InterEdge", jonka lippujen mainoshinta on 997 Australian dollaria (noin 600 euroa) tai jopa 1 978 dollaria joissakin premium-paketeissa.

Sydneyssä Meghan Markle on kolmipäiväisen retriitin tähti. Retriitin järjestää hänen brändinsä/podcastinsa "Her Best Life" luksushotellissa. Osallistuminen maksaa 2 699 Australian dollaria (noin 1 625 euroa) per henkilö, ja hintaan sisältyy joogaa, ääniterapiaa, illallisia ja diskoiltoja. Lisäksi "VIP-kokemukseen" kuuluu ryhmäkuva herttuattaren kanssa, yksityinen aamiainen ja tuotteita, mikä vahvistaa imagoa erittäin kaupallisesta ja eksklusiivisesta lomasta .

Turvallisuutta veronmaksajien kustannuksella

Keskustelut kiteytyvät myös turvallisuuden ympärille. Kuten edellisellä vierailullaan, Australian viranomaisten on toteutettava poliisitoimenpiteitä liikkeidensä hallitsemiseksi, mukaan lukien väkijoukkojen hallinta ja suojelu. "Beyond Australia" -ryhmän Change.org-sivustolla käynnistämä vetoomus on kerännyt yli 38 000 allekirjoitusta, ja siinä vaaditaan, että valtio ei käytä "penniäkään" Meghan Marklen ja prinssi Harryn turvallisuuteen, saattajiin tai logistiikkaan. Heitä pidetään nyt "tuottoisaa toimintaa harjoittavina yksityishenkilöinä".

Kasvava "liike"kuva

Harryn ja Meghanin tiimi on vakuuttanut, että matka rahoitetaan yksityisesti, ei Britannian kuninkaallisen apurahan kautta. Heidän Australian-vierailuaan esitetään "sarjana hyväntekeväisyys-, ammatillisia ja mediatapahtumia" pikemminkin kuin valtiokiertueena. Kysymys australialaisille on kuitenkin edelleen avoin: kuka todella maksaa tämän parin, joka on edelleen monarkian merkittävä julkinen symboli, turvallisuuden, logistiikan ja näkyvyyden?

Kiertueen ohjelma, joka koostuu mielenterveyshuippukokouksista ja hyvinvointiretriiteistä, vahvistaa ajatusta kaupallisesta strategiasta, joka keskittyy heidän imagoonsa. Media korostaa, että tämäntyyppinen tapahtuma on avoin vain vähemmistölle, jolla on huomattava budjetti, mikä ruokkii kritiikkiä esteettömyyden halun ja hyväntekeväisyyden välisestä ristiriidasta. Monet tarkkailijat huomauttavat myös ristiriidasta "julkisen palvelun" ja esteettömyyden viestin kanssa, joka oli heidän lähtönsä keskeinen teema palatsista, pitäen sitä "valekuninkaallisena" tai "itseään mainostavana kiertueena".

Fanien, skeptikkojen ja poliittisten kriitikoiden välillä

Mielipiteet kentällä jakautuvat. Toisaalta jotkut fanit pysyvät uskollisina pariskunnan läsnäololle, johon kuuluu tapaamisia lastensairaaloiden ja paikallisten yhdistysten potilaiden kanssa ja muistuttavat joitakin heidän aiemmista sitoumuksistaan. Toisaalta kriittisiä ääniä on nostettu esiin, erityisesti paikallisten valittujen virkamiesten ja kommentaattoreiden taholta, jotka uskovat, että korkeiden hintojen, VIP-pakettien ja veronmaksajien rahoittaman yleisen turvallisuuden yhdistelmä ei enää sovi yhteen "itsepäisen" työn ajatuksen kanssa.

Viime kädessä Meghan Marklen ja prinssi Harryn vierailu Australiaan vuonna 2026 on yhteiskunnalle osoitettu peili, joka kyseenalaistaa, miten "vaikuttajaperheeksi" muuttunut kuninkaallinen perhe rahoittaa itseään, suojelee itseään ja hahmottaa itsensä kansainvälisellä näyttämöllä.